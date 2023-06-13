رئيس جامعة المنيا: تسهيلات للطلاب الوافدين للحصول على تجديد الإقامة

أكد الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا ، على أنه استكمالاً لجهود الجامعة في دعم أبنائها من الطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات، وتأكيدا للأولوية التي توليها الدولة المصرية لجذب ورعاية الطلاب الوافدين ، قامت الجامعة بالتواصل مع الوزارات المعنية، والجهات التنفيذية، والتنسيق مع إدارة الجوازات، لتوفير كافة سبل الدعم لتيسير إنهاء إجراءات الإقامة للطلاب الوافدين الملتحقين للدراسة بجامعة المنيا، وذلك وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة في هذا الشأن.

وتضمنت التسهيلات التي قامت بها الجامعة تيسير الحصول على تجديد الإقامة والتأشيرات لطلابها من الوافدين وتوفير وسيلة لانتقالهم لمقر إدارة الجوازات بأسيوط لإنهاء إجراءات منحهم الإقامة.

وأشار د. فرحات، إلى أن الجامعة تبنت استراتيجية لجذب ورعاية أبنائها من الطلاب الوافدين من خلال مكتب إدارة الوافدين بالجامعة لتيسير جميع الإجراءات اللازمة لتقدمهم للدراسة بالجامعة، وتيسير إجراءات التحاقهم وحصولهم على خدمة تعليمية متميزة، وانتظامهم في العملية التعليمية، والحرص على حل مشاكلهم وتذليلها سريعاً، وذلك في إطار مبادرة "ادرس في مصر".