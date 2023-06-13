عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة المنيا: تسهيلات للطلاب الوافدين للحصول على تجديد الإقامة

الطلاب الوافدين بجامعة
الطلاب الوافدين بجامعة المنيا

أكد الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا ، على أنه استكمالاً لجهود الجامعة في دعم أبنائها من الطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات، وتأكيدا للأولوية التي توليها الدولة المصرية لجذب ورعاية الطلاب الوافدين ، قامت الجامعة بالتواصل مع الوزارات المعنية، والجهات التنفيذية، والتنسيق مع إدارة الجوازات، لتوفير كافة سبل الدعم لتيسير إنهاء إجراءات الإقامة للطلاب الوافدين الملتحقين للدراسة بجامعة المنيا، وذلك وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة في هذا الشأن.

إصابة طالبتين بإعياء أثناء تأدية الامتحان بإحدى لجان الثانوية العامة في المنيا

محافظ المنيا يشيد بجهود إنشاء وتطوير مكاتب البريد وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

وتضمنت التسهيلات التي قامت بها الجامعة تيسير الحصول على تجديد الإقامة والتأشيرات لطلابها من الوافدين وتوفير وسيلة لانتقالهم لمقر إدارة الجوازات بأسيوط لإنهاء إجراءات منحهم الإقامة.

وأشار د. فرحات، إلى أن الجامعة تبنت استراتيجية لجذب ورعاية أبنائها من الطلاب الوافدين من خلال مكتب إدارة الوافدين بالجامعة لتيسير جميع الإجراءات اللازمة لتقدمهم للدراسة بالجامعة، وتيسير إجراءات التحاقهم وحصولهم على خدمة تعليمية متميزة، وانتظامهم في العملية التعليمية، والحرص على حل مشاكلهم وتذليلها سريعاً، وذلك في إطار مبادرة "ادرس في مصر". 

إدارة الجوازات استراتيجي الجهات التنفيذية الخدمات المقدمة للمواطنين للطلاب الوافدين وتطوير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حلم طال انتظاره.. شوبير: الأهلي يعلن عن مفاجأة مدوية خلال شهر

مفاجأة.. شوبير: الأهلي يرحب برحيل نجم الفريق بعد موافقة كولر

الأرصاد تحدد موعد ذروة العاصفة وتقدم نصائح ضرورية

عاصفة قوية.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية اليوم على تلك المحافظات

موعد زيادة المعاشات الجديدة لـ11 مليون مستحق| تعرف عليه

عاصفة رملية وأمطار رعدية.. الأرصاد: منخفض جوي يضرب البلاد وتحذير لهذه المحافظات

مصطفى شوبير يكشف حقيقة خناقة كهربا.. وتفاصيل احتفاله مع مشجع الزمالك

عاصفة رياح ما بين 50 إلى 60 كم/ الساعة.. وتحذير من هاني الناظر

موضوعات متعلقة

جثة في محكمة أسرة المنيا.. رفعت قضية خلع خلص عليها |القصة الكاملة

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء العراقي: هناك رغبة جادة لتطوير العلاقات مع مصر بجميع المجالات

إحالة جميع حالات الغش الإلكتروني المرصودة بلجان امتحانات الثانوية العامة إلى النيابة

متعة زائفة.. عالمة أزهرية: زواج المساكنة دعوة جاهلية ومن الكبائر وعين الزنا

لتشجيع القطاع الخاص.. مدبولي: سأشرف بافتتاح فعاليات منتدى الأعمال المصري العراقي

مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة يستقبل وزير العمل والوفد المرافق له

أزمة بطلها “المترجي”| شاهد كيف ردت بعثة الأهلي في المغرب على مشجع الزمالك.. القصة الكاملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليس هالاند فقط| هؤلاء النجوم سيواجهون الأهلي في كأس العالم للأندية

دراجات الحرارة تهدد بإيقاف Wi-Fi في هذه الدولة.. و3 نصائح لتفاديه

أمريكا.. حيوان غير متوقع يفاجئ عائلة في حمام سباحة منزلهم| شاهد

ثعبان عالق داخل شعر شاب أجنبي| شاهد

فيديو

نقاش حاد وإخراج سيئ.. أبرز مشاهد نهائي أفريقيا بين الأهلي والوداد|فيديو جراف

ودعوا الإنترنت ٣ شهور..خسائر بالمليارات والعالم في خطر والشمس السبب/ فيديو جراف

تمركزات ثابتة ومتحركة .. استعدادات الداخلية لتأمين ماراثون الثانوية العامة.. فيديو

انا عازب وعايزكوا ترقصوا.. قصة التيك توكر ابراهيم مالك من السجن الي العودة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ