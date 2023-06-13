أسعار النفط اليوم دون الـ 75 دولارا للبرميل

لم ترتفع أسعار النفط اليوم بشكل كبير، إذ ظلت دون مستوى ال75 دولارا للبرميل، وفق ما ذكرت منصة أوبل برايس الأمريكية.

حتى الآن هذا العام ، كان أداء سوق النفط مخيبا للآمال، على الرغم من توقع معظم المحللين لارتفاع أسعار النفط ، إلا أن الأسعار تنخفض في غالب الأمر.



حتى الآن، انخفض خام برنت القياسي إلى 72.18 دولار للبرميل ، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 15 ٪ تقريبًا هذا العام.



انخفض خام غرب تكساس الوسيط (WTI) أيضًا إلى أدنى مستوى في شهرين تقريبًا عند 67.18 دولار للبرميل ، وخسر عند نقطة واحدة أكثر من 4 ٪. في يوم واحد.

وسجلت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا اليوم الثلاثاء وسط سعي المستثمرين لاغتنام فرصة التراجع الحاد الذي شهدته أمس، إلا أن الزيادة جاءت محدودة وسط استمرار حالة الحذر قبل قرارات السياسة النقدية المرتقبة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبنوك مركزية أخرى.

وانخفض الخامان القياسيان بنحو ثلاثة دولارات للبرميل أمس الاثنين وسط تركيز المحللين على نمو الإمدادات العالمية والمخاوف المرتبطة بالطلب قبيل بيانات رئيسية للتضخم والاجتماع الذي سيعقده المركزي الأمريكي على مدار يومين وينتهي غدا الأربعاء.