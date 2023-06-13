جامعة القاهرة تعلن القائمة النهائية للمتقدمين لمنصب عميد كليات النانوتكنولوجي والآثار والتمريض

أعلنت جامعة القاهرة عن كشف الأسماء النهائية للمرشحين المتقدمين لمنصب عميد كلية النانوتكنولوجي، حيث تقدم للترشح مرشحين وهم كالتالي:

الدكتور هشام إمام محمود حسنين.

الدكتورة رباب محمود أحمد الشريف.



كما أعلنت جامعة القاهرة عن المتقدمين النهائية للترشح على منصب عميد كلية التمريض حيث تقدم للترشح مرشحين وهم كالتالي:

الدكتورة فاطمة أحمد عابد على. الدكتورة حنان فهمى أحمد عزام.

اما عن قائمة الأسماء النهائية للمرشحين المتقدمين لمنصب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، حيث تقدم للترشح 8 مرشحين وهم كالتالي:

الدكتور أحمد رجب محمد علي الدكتورة سلوي أحمد كامل عبد السلام عطيه الدكتور خالد غريب على أحمد شاهين الدكتور محسن محمد صالح محمد الدكتور عمر محمد أحمد عبد الكريم الدكتور محسن محمد نجم الدين محمد أبو زيد الدكتور ناصر محمد مكاوي عوده الدكتورة هاله عفيفي محمود محمد

وكان قد إعلان فتح باب الترشح لمنصب عميد الكلية أنه على الراغبين فى الترشح والمستوفين الشروط المنصوص عليها بالمادة الرابعة بالقرار الوزارة رقم 1365 بتاريخ21 أبريل 2022 فى الترشح لمنصب عميد لكلية التقدم بالأوراق المطلوبة وهى:

وعلى جانب آخر أطلقت جامعة القاهرة والمجلس القومي للمرأة، الدورة التدريبية لشهادة الإعداد المهني للدعم النفسي والاجتماعي للسيدات، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، وفي إطار بروتوكول تعاون مشترك بين الجامعة والمجلس.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن الدورة التدريبية تهدف إلى إعداد كوادر مدربة قادرة على تقديم الدعم النفسي للسيدات والتعامل مع احتياجاتهن وتكون قادرة علي العمل والتعاون تحت مظلة إشراف الفرق الطبية والنفسية، مشيرًا إلى نقص الكوادر المدربة في هذا المجال.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن الدورة التدريبية تأتي استجابة لرسالة الوعي العلمي بخصوصية التكوين النفسي والبيولوجي للمرأة بالإضافة إلى ما تتعرض له من موروثات وضغوط مجتمعية، لافتًا إلى أنه تم قبول 30 متدرب من أكثر من 300 من المتقدمين ليكونوا باكورة للكوادر في هذا المجال.