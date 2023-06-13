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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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المتحدث باسم مجلس النواب الليبي: الذهاب للانتخابات دون تحقيق التوافق السياسي خطر حقيقي

عبدالله بليحق المتحدث
عبدالله بليحق المتحدث باسم مجلس النواب الليبي

قال عبدالله بليحق المتحدث باسم مجلس النواب الليبي أن ‏اليوم تناقش مجلس النواب في جلسته ما توصلت إليه خلال أيام الماضية لجنة ٦+٦ التي انبثقت عن التعديل الدستوري الثالث عشر الذي أقره مجلس النواب.

 

وتابع بليحق خلال لقائه في فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن اللجنة  تكون معنية ومكلفة بإعداد القوانين الانتخابية لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بواقع ٦ أعضاء من مجلس النواب و٦ أعضاء من مجلس الدولة وكان النقاش حول ما حوته هذه المخرجات من اللجنة، ورأى السادة في مجلس النواب استكمال أعمال اللجنة من أجل تحقيق التوافق الحقيقي الذي يؤدي إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

 

التوافق السياسي

 

وأضاف أن يجب على جميع الأطراف التوافق على القوانين التي سيتم وضعها للانتخابات مؤكدا أن الذهاب للانتخابات دون تحقيق التوافق السياسي خطر حقيقي.

مجلس النواب مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق انتخابات انتخابات رئاسية

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