مجلس النواب الليبي يحجب الثقة عن باشاغا

صوت مجلس النواب الليبي بالإجماع عن حجب الثقة عن فتحي باشاغا رئيس الحكومة ، وتكليف وزير المالية أسامة حماد بتسيير أمور الحكومة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وقبيل الجلسة النيابية، كلف رئيس الحكومة ، فتحي باشاغا نائبه بتسيير مهام مجلس الوزراء.

وأفادت العربية اليوم الثلاثاء، بأن باشاغا وجه كتابا إلى مجلس النواب يعلمهم فيه بتفويض علي القطراني كامل الصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء.

أتى ذلك، بينما سرت أنباء عن عقد البرلمان جلسة لمساءلة الحكومة التي عينها العام الماضي، ودعمها.

كان النائب عبد المنعم العرفي أكد أن هناك توجها لدى بعض النواب لإقالة باشاغا في جلسة اليوم، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.