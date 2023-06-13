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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رحيل الطالب الاول بالشهادة الابتدائية للمكفوفين بالغربية

طالب الاول في الشهادة
طالب الاول في الشهادة الابتدائية الازهرية بالغربية

سادت حالة من الحزن والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات بقرية محلة أبو علي، التابعة لمركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اليوم وفاة الطالب مصطفى مصطفى احمد، منذ عدة أيام، وجري تشييع الجثمان، ودفنه في مقابر العائلة، ومع اعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية مكفوفين بمحافظة الغربية، بالأمس حصل فيها علي المركز الأول.

كما قدم فضيلة الشيخ عبد اللطيف طلحه مدير عام المنطقة والوفد المرافق له اليوم الثلاثاء  بتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة الطالب مصطفى مصطفى احمد مره الأول على مستوى المنطقة كفيف في الشهادة الابتدائية داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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