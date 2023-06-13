في 24 ساعة.. إجلاء 100 شخص في خيرسون بسبب الفيضانات

أعلن فلاديمير سالدو، القائم بأعمال حاكم منطقة خيرسون، اليوم الثلاثاء، أنه تم إجلاء أكثر من 100 شخص خلال اليوم الماضي من مستوطنات منطقة خيرسون التي غمرتها المياه بعد انهيار محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية.

أوضح سالدو، أنه تم إجلاء ما يصل إلى 107 أشخاص خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتم إجلاء 7200 شخص، بما في ذلك 421 طفلاً و 123 شخصًا من ذوي الإعاقة الحركية منذ بداية الفيضان، كما تم إيواء حوالي 1700 شخص في مراكز إيواء مؤقتة وتم نقل 84 شخصًا إلى المستشفيات.

وعلى حسب الرواية الروسية، شن الجيش الأوكراني غارة على محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية، حيث دمر القصف الصمامات الهيدروليكية في السد، مما أدى إلى تصريف المياه بشكل غير متحكم فيه، وقد تجاوز مستوى المياه بالفعل 12 مترًا.

ويوجد حاليًا 14 قرية في المنطقة التي غمرتها الفيضانات، ومن المتوقع أن تغمر المياه حوالي 80 قرية آخري، وتقوم سلطات خيرسون في الوقت الحالي بإخلاء سكان القري القريبة، على الرغم من أنها أعلنت أنه لا توجد ضرورة لعمليات إخلاء واسعة النطاق.

وتسبب انهيار سد المحطة في أضرار بيئية خطيرة، حيث تم جرف الأراضي الزراعية على طول نهر دنيبر، وهناك خطر من أن تصبح قناة شمال القرم ضحلة.

من جانبها، أعلنت سلطات خيرسون الموالية لـ روسيا، فرض حالة الطوارئ في المقاطعة بسبب ارتفاع منسوب المياه بعد تفجير سد كاخوفكا.