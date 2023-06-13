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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

صحة النواب: إجمالي إيرادات تصدير الدواء المصري لا يتخطى المليار دولار

مصنع ادوية
مصنع ادوية

أيدت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، توجه الدولة لإنشاء أول  مصنع للأدوية صديق للبيئة في مصر، لافتة إلى أنها خطوة إيجابية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

 

وقالت لـ"صدى البلد" إن إنشاء مصانع للأدوية صديقة للبيئة تستهدف التحول للاقتصاد الأخضر، ويتسق أيضًا مع مخرجات اجتماعات قمة المناخ التي استضافتها مدينة شرم الشيخ خلال الفترة الماضية، والتى ناقشت سبل الوصول إلى صناعة صفرية الانبعاثات. 
 

 مصر تنتج دواء منذ عام 1938

وقالت إيناس عبد الحليم إن مصر تنتج دواء منذ عام 1938 وعلى الرغم من ذلك إجمالي إيرادات تصدير الدواء المصري لا يتخطى المليار دولار، مشيرة إلى أن الأردن بدأ في إنتاج الدواء بعد مصر بسنوات وتصدر حاليا بـ 12 مليار دولار، وتعاون مصر وروسيا خلال الفترة الماضية وباقي الدول والشركات الافريقية والدولية في عملية تصنيع الادوية والأجهزة الطبية يضمن زيادة التصدير والإنتاج.

 

وأكدت النائبة أن الدولة بدأت في علاج أزمات صناعة الدواء وهو ما ظهر في عودة عدد من المصانع للعمل إلى جانب إنشاء مصانع جديدة كمصنع مشتقات البلازما الذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط وإنتاج 19 نوع من أدوية الأورام التي كان يتم استيرادها من الخارج، إلى جانب بداية تصدير الدواء المصري للدول الأفريقية، وسن عدد من التشريعات الخاصة بصناعة الدواء ومنها قانون هيئة تصنيع الدواء والشراء الموحد.

وتقدمت عضو صحة النواب، بعدد من المقترحات لدعم صناعة وتصدير الدواء المصري منها ضرورة زيادة سعر الدواء الذي يتم تصديره للخارج، إعفاء المادة الفعالة من ضريبة القيمة المضافة، فضلا عن بيع الدواء في علب صغيرة بحسب كمية الاستخدام سواء أسبوع أو اثنين أو شهر كما يوجد بالخارج وذلك لعدم إهدار الدواء إلى جانب مراعاة شروط التخزين الصحيحة للأدوية بالصيدليات والمستشفيات.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة  تفقدت خلال زيارتها للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ضمن فعاليات أسبوع الاستثمار البيئي احتفالا بيوم البيئة العالمي 2023 مصنع اتيكو فارما أول مصنع للأدوية صديق للبيئة.

اطلعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ورئيس الهيئة على إجراءات المصنع التي تؤهله ليكون مصنع صديق للبيئة، من حيث الطاقة النظيفة واعادة الاستخدام والتدوير، حيث يتم استخدام الغاز الطبيعي كطاقة نظيفة بدلا من السولار ويتم استخدامه في غلايات البخار ووحدات التكييف المركزي الخاصة بالتبريد الصناعي والتبريد المركزي، خاصة أن الغاز الطبيعي يلعب دور اساسي في خفض انبعاثات الكربون، كما يتم استخدام نظام مغلق للري للحفاظ على البيئة عن طريق استخدام ناتج الصرف الصناعي والعملية الصناعية وناتج محطة المياه بعد معالجته لتحويل المساحات المتاحة في المصنع إلى مسطحات خضراء دون الحاجة لإستخدام مياه المدينة والتأكد من تطبيق مبدأ إعادة الاستخدام.

التحول للاقتصاد الأخضر التشريعات الشركات الأفريقية الصيدليات المستشفيات القيمة المضافة

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