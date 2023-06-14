ماذا قال «منذر ريحانة» بعد إعلان محمد رمضان عن تقديم «جعفر العمدة 2»

أعرب الفنان منذر ريحانة، عن سعادته بعد ما أعلن محمد رمضان عن تعاقده على الجزء الثانى من مسلسل جعفر العمدة.



وكتب منذر ريحانة تعليقا على منشور الفنان محمد رمضان، بعد ما أعلن الخبر عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»، قائلاً: «ألف مبروك يا حبيبي.. بالتوفيق إن شاء الله».

وكان قد أعلن الفنان محمد رمضان، عن توقيعه علي الجزء الثاني من مسلسل “جعفر العمدة”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وكتب محمد رمضان: “وقعت أمس عقد جعفر العمدة الجزء الثاني، بعد ما اطمنت إنه ثقة في الله هيكون أقوى من الأول بكتير، إنتاج “ميديا هب”، تأليف محمد سامي، ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي، رمضان يجمعنا”.

وتحدث المخرج محمد سامي عن مسلسل “جعفر العمدة”، كاشفا تفاصيل خاصة عن كواليس هذا المسلسل، والذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي.

وقال محمد سامي: “المسلسل ده كان تحدي بالنسبالي، ورسمت كل شخصية على حدة، وعملت الشخصيات وبعد كده الأحداث والقصة، وفي نجوم كلمتهم قبل ما أعمل الشخصية بتاعتهم في العمل بشكل كامل”.

وأصاف: “مسلسل جعفر العمدة نجح نجاحا باهرا، وكسر الدنيا”.

تدور أحداث مسلسل جعفر العمدة في إطار اجتماعى، حول جعفر الذي يقوم بدوره محمد رمضان يمتلك شركات للمقاولات ويتزوج بـ3 سيدات، ويدخل في العديد من الصراعات والخلافات في عمله، وخلال أحداث المسلسل يقابل شخصية «عايدة» قوم بدورها «زينة» وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت طوال حلقات المسلسل