نتنياهو يُجري نقاشا سريا حول الاتفاق النووي الإيراني

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن ما هو مطروح حاليا على جدول الأعمال بين واشنطن وطهران ليس اتفاقا نوويا، وإنما اتفاقا صغيرا.

جاء ذلك خلال نقاش سري لمدة ثلاث ساعات وفق القناة 13 العبرية، حول الاتفاق النووي المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران.

وأشار أعضاء حضروا النقاش، إلى أنه من خلال التصريحات يمكن الفهم بأن إسرائيل "لا يمكنها التعايش" مع التفاهمات في الاتفاق النووي الذي يجري العمل عليه.

وأفاد نتنياهو بأن الحديث يدور عن قضايا محددة مثل إطلاق سراح سجناء والإفراج عن أموال، مقابل موافقة إيرانية وقف عملية تخصيب اليورانيوم لمستويات مرتفعة.

وكان نتنياهو أجرى محادثات الأسبوع الماضي مع وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، قال خلالها إن العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران لن يوقف البرنامج النووي الإيراني وأن أي تسوية مع إيران غير ملزمة لإسرائيل، والتي ستبذل أقصى جهودها للدفاع عن نفسها.