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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل موقعة الحسم.. التاريخ يدعم منتخب مصر أمام غينيا

منتخب مصر
منتخب مصر

يحل منتخب مصر بقيادة مديره الفني البرتغالي روي فيتوريا، ضيفا ثقيلا على نظيره منتخب غينيا، اليوم الأربعاء، في تمام التاسعة مساء، على الملعب الكبير بمدينة مراكش المغربية، في إطار منافسات الجولة الخامسة من تصفيات أمم إفريقيا 2023.

ويستهدف منتخب مصر تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم لحسم تأهله رسميا لبطولة أمم إفريقيا 2023، إذ يكفيه التعادل للصعود رسميا بينما يضمن له الفوز صدارة المجموعة الرابعة.

في المقابل، يكفي منتخب غينيا نقطة واحدة أيضا من أصل مباراتين للصعود، دون النظر لنتائج أخرى.

ويواجه منتخب غينيا منتخب مصر في المغرب، بسبب عدم وجود أي ملعب في غينيا مطابق للشروط التي حددها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، لاستضافة تصفيات البطولة القارية.

يذكر أن منتخب مصر تغلب على غينيا بهدفين دون رد في لقاء الذهاب بالقاهرة.

تاريخ مواجهات مصر وغينيا:

وفقا لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي، خاض منتخب مصر 9 مواجهات ضد نظيره الغيني كانت الغالبة لصالح الفراعنة برصيد  5 انتصارات، مقابل انتصار وحيد لصالح المنتخب الغيني، بينما كان التعادل حاضر في  3 مناسبات.

أحرز منتخب مصر 22 هدفا في شباك منتخب غينيا واستقبلت شباكه 19 هدفا، واستقبلت شباكه 15 هدفا.

قائمة منتخب مصر كالتالي:
"محمد صلاح، محمود تريزيجيه، مصطفي محمد، علي جبر، أحمد سيد زيزو، عمر مرموش، محمد أبو جبل، محمد صبحى، مصطفى فتحى، أحمد ياسر ريان، هشام صلاح، أحمد رمضان بيكهام، محمود مرعى، محمد حمدى، أحمد أبو الفتوح، مهند لاشين، غنام محمد، محمود حماده، محمد رضا بوبو، محمد الشناوي، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني، حمدي فتحي، مروان عطية، حسين الشحات، أحمد عبد القادر، محمود عبد المنعم كهربا.

ترتيب المجموعة الرابعة بتصفيات أمم إفريقيا:
1- مصر: 9 نقاط
2- غينيا: 9 نقاط
3- مالاوي: 3 نقاط
4- إثيوبيا: 3 نقاط

منتخب مصر غينيا أمم أفريقيا فيتوريا مصر

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