محافظ قنا يتفقد مشروع خط مياه الشرب الجديد بقرية أولاد نجم

بتكلفة 3 ملايين جنيه..

تفقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، أعمال تنفيذ مشروع خط مياه الشرب الجديد لقرية أولاد نجم بهجورة التابعة لمركز نجع حمادى، استجابة لشكاوى المواطنين من ضعف وصول المياه للقرية لكونها فى نهاية شبكة مياه الشرب بنجع حمادى.

رافقه خلالها الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والنائب فتحى قنديل، عضو مجلس النواب.

وقال محافظ قنا ، إن شركة مياه الشرب والصرف الصحى تقوم بتنفيذ خط المياه بطول ١٢٠٠ متر، بالإضافة لتنفيذ رافع وخزان مياه بتكلفة إجمالية ٣ مليون جنيه، لحل مشكلة ضعف المياه عن القرية بشكل نهائى.

وأضاف الداودى، بأن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسعي إلى رفع كفاءة خطوط مياه الشرب بالقرى والتوابع بمراكز ومدن المحافظة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ قنا ، حرصه علي التواصل مع المواطنين ميدانياً وحل المشاكل التي تواجههم.

