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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

يستهدف منطقتي الحميدات والمعنا.. محافظ قنا يبحث آخر مستجدات مشروع حيّنا 

اجتماع مشروع حينا
اجتماع مشروع حينا

بحث اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، مع منسقي مشروع حيّنا، آخر المستجدات بالمشروع وتقييم الأعمال التي تم الوصول إليها  حتي الآن، بمنطقتيّ الحميدات والمعنا التابعتين لمركز قنا.

 

جاء ذلك خلال اجتماع موسع ، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وباولو فاجيوثى، استشاري تقييم مشروع حيينا ، ومحمد قناوى، منسق المشروع، وطارق لطفى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ، وأحمد أبوالمجد، مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة، والمهندس وليد أبوالعباس، مدير ادارة التخطيط العمرانى، والمهندسة رضوي عبدالرحمن، منسق مشروع حيينا بمحافظة قنا.

 

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قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، إن مشروع "حيّنا" يعدُ نموذجًا لمشروعات التنمية المتكاملة، ليس لكونه مجرد مشروع تخطيط عمرانى فحسب، بل يعد مشروعًا متكاملاً متعدد الجوانب، يهدف إلى تطوير منهجية الاستدامة لإدارة الأراضى، وتطوير منهجية التشاركية لتخطيط وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، وتعزيز الموارد المحلية وتمكين الإدارة المحلية من إدارتها بشكل أكثر كفاءة مع تقديم توصيات حول تعزيز إعداد وتنفيذ المخططات التفصيلية وتمويلها، وتعميم الدروس المستفادة من تنفيذ المشروع في المحافظة على المستويين المحلي والقومى.
 

واكد الداودى، أن مشروع "حيّنا" للتنمية الحضارية المتكامل، والمنفذ بمنطقتيّ الحميدات والمعنا، سوف يعمل على توفير آلية مناسبة لإعادة ترتيب وإدارة الأراضى على النحو الذى يضمن وضع مخططات قابلة للتنفيذ، تستجيب لاحتياجات المواطنين والمجتمع المحلي، و تستثمر الوفرات والموارد الاقتصادية، وتستفيد من رأس المال الاجتماعى فى تلك المناطق.

و أشار محافظ قنا ، إلى أن المشروع هو ثمرة تعاون بين المحافظة و برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لتعزيز الشراكة وتحسين الخدمات والفرص الاجتماعية والاقتصادية وتوفير الوقت والجهد، موجهاً الشكر لفريق العمل والاستشاريين القائمين علي مشروع حيينا لتعاونهم وجهودهم وخبرتهم العالية في خلق حوار مجتمعي وسلاستهم فى التعامل مع المواطن.
 

اجتماع مشروع حينا

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قنا مشروع حي نا الحميدات المعنا التنمية المتكاملة مشروعات البنية الأساسية برنامج الأمم المتحدة

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