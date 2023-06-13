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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الصور الأولى لاندلاع حريق محطة وقود المعنا بقنا

حريق محطة المعنا
حريق محطة المعنا بقنا

تمكنت قوات الحماية المدنية بـ قنا ، من السيطرة على حريق هائل اندلع فى مقطورة مواد بترولية ومحطة وقود بمنطقة المعنا شرق مدينة قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات يفيد اندلاع حريق فى مقطورة مواد بترولية ومحطة وقود بمنطقة المعنا.

 

اندلاع حريق ضخم في محطة وقود بقنا

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ودفعت إدارة الحماية المدنية بـ قنا ، برئاسة العميد هانى الأتربى، مدير الإدارة ، بعدد كبير من سيارات الإطفاء، للتعامل الفورى مع الحريق.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد للمنازل المجاورة، ودون أن يسفر عن وقوع أى إصابات بين المواطنين.

وتحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حريق محطة المعنا

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قنا مقطورة مواد بترولية منطقة المعنا مدينة قنا الحماية المدنية سيارات الإطفاء

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