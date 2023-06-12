محافظ قنا يشهد الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم 

شهد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، الاحتفالية التي أقامها المركز الإقليمي لخدمات نقل الدم بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم، تحت شعار " نقطة دم تساوى حياة ".

جاء ذلك بحضور الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة، والدكتورة دعاء الحداد، مدير المركز الاقليمي لنقل الدم، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والدكتور أشرف كمال، مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بقنا، وخالد عمران، المدير التنفيذى لمؤسسة مصر الخير لمحافظات الأقصر وقنا والبحر الأحمر وممثلى هيئات ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات والجمعيات الخيرية.

أكد محافظ قنا ، المدير التنفيذى لمؤسسة مصر الخير لمحافظات الأقصر وقنا والبحر الأحمر، تقديم كافة أوجه الدعم للمركز الاقليمي لنقل الدم، نظرا لدوره الهام والحيوي في توفير أكياس الدم ومشتقاتها بشكل أمان وكاف وفعال لجميع المرضى والمصابين بكافة المستشفيات العامة والمركزية ومستشفيات التأمين الصحى ومركز الأورام، على مستوى المحافظة، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل الأطقم الطبية بالمركز وحثهم على تسخير كافة الجهود والإمكانيات لتقديم خدمات طبية مناسبة.



وأشار محافظ قنا ، إلى أن التبرع بالدم يعد واجب وطني من أجل المُساهمة في تلبية احتياجات بنوك الدم وإنقاذ حياة الآخرين، مؤكدا علي أهمية تعزيز وعي أفراد المجتمع بأهمية المشاركة في حملات التبرع، نظرًا لدورها المؤثر في إنقاذ الأرواح وتحسين صحة المرضى والارتقاء بجودة حياتهم.





وأوضح وكيل وزارة الصحة بقنا ، بأن اليوم العالمي للتبرع بالدم هذا العام يركز علي الدور الثمين والهام الذي يمكن أن يؤديه كل فرد في التبرع بالدم والبلازما لانقاذ حياة المرضي بالمستشفيات، مؤكداً أن خدمات الدم تواجه العديد من التحديات ليس فقط في إتاحة كميات كافية من الدم بل في ضمان جودته.

وأضافت مدير المركز الاقليمي لنقل الدم، بأننا نسعي إلى تقديم خدمات نقل الدم بأعلي معايير الجودة والدقة والكفاء ، متوجه بالشكر لمحافظ قنا علي دعمه المتواصل للمركز.

وأثنت مدير المركز الإقليمي لنقل الدم، علي جهود فريق العمل بالمركز علي جهودهم في تذليل كافة التحديات وعملهم كفريق واحد من أجل توفر أكياس الدم لكل أهالي محافظة قنا ، كما عبرت عن خالص تقديرها لدعم مؤسسات وهيئات وجمعيات المجتمع المدني الشريكة.



و أوضح خالد عمران، بأن مؤسسة مصر الخير شريك أساسي مع مركز الدم الاقليمى بقنا فى عدد كبير من الأنشطة المختلفة و التى تهدف في مجملها إلى توفير دم أمن ونقى لجميع الفئات المختلفة، مؤكدا أن المؤسسة تسعي منذ تأسيسها إلى تعظيم قيمة الإنسان وتحسين مستويات المعيشة وتستهدف سبعة مجالات أساسية"التعليم، مناحى الحياة ، البحث العلمى والابتكار، التكافل الاجتماعى، التنمية المتكاملة، تطوير الجمعيات الأهلية وقطاع الصحة وهو محور حدث اليوم'.



