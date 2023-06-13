غامر بحياته وقاد السيارة المشتعلة خارج البنزينة..سائق المقطورة ينقذ منطقة المعنا بقنا من كارثة محتملة

رؤيته لألسنة النيران تتصاعد من سيارة المواد البترولية التى يقودها ، دفعه دون تردد إلى الصعود لكابينة القيادة، وتحريكها لمسافة بعيدة عن محطة الوقود، التى كانت تفرغ فيها حمولة وقود، لينقذ المحطة والمنطقة المحيطة بها فى المعنا شرق مدينة قنا.

خاطر بحياته من أجل الآخرين

"فتحى كمال العبد"، سائق سيارة نقل مواد بترولية، لكنه نموذج نادر فى زمن تضاءلت فيه المواقف البطولية، حيث خاطر بحياته من أجل إنقاذ الآخرين، دون أن يفكر فى المصير الذى قد يلاقيه جراء استقلال سيارة مواد بترولية، لم تترك النيران جزء منها دون أن تشتعل به.

لحظات قليلة كانت كفيلة بتجنيب منطقة المعنا بـ قنا ، من كارثة محتملة، حيث قضت النيران على السيارة بالكامل، دون أن تلحق بمحطة الوقود، باستثناء تلفيات بسيطة بعيدة عن الخزانات، والتى كان اندلاع النيران بها كفيلاً بأن يحول المنطقة بالكامل إلى كتلة من اللهب.

شجاعته أصابته بحروق

الموقف الشهم للسائق الشجاع، كان سبباً فى إصابته بحروق فى أماكن متفرقة بالجسم، مع بعض الكدمات، التى لحقت به نتيجة مغامرته الإنسانية لإنقاذ المنطقة، لكنه يحمد الله على ذلك، دون أى لحظة ندم على موقفه البطولى.

بمجرد الإعلان عن اسم السائق " فتحى العبد" ابن قرية الجزيرية بقنا، وموقفه البطولى فى إنقاذ المنطقة من كارثة محتملة، لم يستنكر أهالى المنطقة الموقف البطولى للسائق الشهم، فقد اعتادوا على مثل هذه المواقف منه، فالجميع يعرف عنه الأخلاق الطيبة والسيرة الحسنة له و لأولاده.

أنقذ المنطقة من كارثة

الموقف البطولى للسائق، دفع محافظ قنا ومدير الأمن وبرفقتهما عدد من القيادات التنفيذية، إلى زيارته فى المستشفى الجامعى، للاطمئنان على حالته الصحية، والإشادة بموقفه البطولى الذى ساهم فى الحد من اشتعال النيران، و إنقاذ حياة الآخرين.

و أشار محافظ قنا، خلال زيارته المصاب، إلى السائق مثال يحتذى به فى البطولة والتضحية بحياته من أجل الآخرين، وموجهاً أطباء المستشفى الجامعى، بتوفير العناية اللازمة له حتى تماثله للشفاء، تقديراً لموقفه السريع و الرائع فى التعامل مع الأزمة.

وكان فتحى كمال العبد 55 عاماً، سائق سيارة نقل المواد البترولية، ترك السيارة تفرغ حمولة البنزين فى محطة وقود بمنطقة المعنا، و أثناء تفريغها، اندلعت النيران فى السيارة، ما دفعه فى مشهد بطولى رائع إلى استقلال السيارة وتحريكها على مسافة بعيدة من محطة الوقود، لتقليل الخسائر قدر الإمكان.

يذكر أن منطقة المعنا شرق مدينة قنا ، شهدت اندلاع النيران فى سيارة نقل مواد بترولية، كانت تفرغ حمولة وقود بمحطة وقود، نتج عنها إصابة السائق و عامل، واحتراق السيارة بالكامل مع تلفيات بالمحطة و كافتريا مجاورة للمحطة.