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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شون وصوامع المنيا تستقبل 442 ألف طن من محصول القمح

توريد محصول القمح
توريد محصول القمح

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن إجمالي ما تم توريده حتى صباح اليوم الأربعاء، بلغ 442 ألف طن من محصول القمح بالشون والصوامع لموسم حصاد 2023، من خلال 42 موقعاً تخزينياً بجميع مراكز ومدن المحافظة، عقب تحقيق المستهدف من أعمال التوريد، حيث بلغت نسبة المساحة المنزرعة لهذا العام 243 ألف فدان .

 

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وأكد المحافظ، استمرار أعمال توريد محصول القمح لموسم حصاد 2023، وذلك ضمن خطة الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن في ظل التغيرات المناخية وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، مشددا ًعلى تكثيف الحملات اليومية على مصانع ومخازن الغلال والأعلاف للتأكد من عدم وجود ‏قمح محلي بها يستخدم في صناعة الأعلاف، لافتاً إلى ضرورة المتابعة المستمرة لنسب التوريد ‏والمحاضر التى تتم مع المخالفين للضوابط المقررة والمحددة في استخدام ‏القمح المحلي بأي أغراض أخرى مخالفة للقرارات الوزارية بهذا الشأن.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المتابعة مستمرة لأعمال التوريد من خلال لجان المرور والمتابعة، لتذليل كافة العقبات خلال أعمال التوريد من المزارعين، في ضوء الالتزام بضوابط التوريد ووفقاً للقواعد والاشتراطات اللازمة.

اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا توريد محصول القمح توفير مخزون استراتيجي شون وصوامع موسم حصاد أعمال التوريد الأزمة الاقتصادية العالمية

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