عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني : الرئيس شرح بمؤتمر الشباب دور الدولة لتخطي الأزمة الاقتصادية العالمية

صدى البلد

شارك النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، اليوم الأربعاء، فى المؤتمر الوطني للشباب بالإسكندرية ،تحت رعاية وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال فتحي، خلال تصريحات صحفية، إن المؤتمر الوطني للشباب فرصة حقيقية للتواصل بين الرئيس السيسي وأجهزة الدولة والشعب، خاصة وأن الرئيس السيسى يحرص على شرح مختلف الأوضاع وما قامت به الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى ما تقوم به من أجل تخطي الأزمة الإقتصادية الراهنة التي يعاني منها العالم أجمع.

وأضاف وكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب، أن حديث الرئيس السيسي فى المؤتمر شمل العديد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية وأجاب على عدد كبير من الأسئلة التي تدور في أذهان المواطنين لا سيما الشباب.

وأكد النائب أحمد فتحي، أن الدولة المصرية خلال السنوات الماضية علمت بشكل فعال وحقيقي فى تمكين الشباب فى جميع المجالات، كما عملت على تدشين جسور للتواصل المباشر معهم لاستثمار طاقاتهم وإبداعاتهم فيما يخدم الوطن ويخلق مزيدًا من الوعي لدى الشباب بحجم التحديات.

احمد فتحي مجلس النواب تنسيقية شباب الاحزاب الرئيس عبدالفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحية الأهلي.. الكاف يزف خبرا سعيدا للوداد المغربي بعد ضياع لقب إفريقيا

فيتوريا يعلن تشكيل منتخب مصر الرسمي لمواجهة غينيا

سيدة الفستان الأزرق: جوزي هددني بالطلاق علشان رقصت ومكنتش أعرف إني بتصور

أسماء غير متوقعة.. الراحلون عن الزمالك فى الموسم الجديد

قرار عاجل من المحكمة بشأن مرتضى منصور في اتهامه بسب رئيس نادي الأهلي

غدر الصحاب| طبيب الساحل راح ضحية صديقه الدكتور.. دفنه في عيادته حتى تعفن وانبعثت رائحته

بعد إعدامه.. مقابر الصدقة تنتظر جثمان محمد عادل.. وأمه تفقد الوعي |صور

والد نيرة أشرف يعلن تبرعه بـ 10 ملايين جنيه لصندوق تحيا مصر

ترشيحاتنا

خطر يهدد الدولة.. وأزمتا الدولار والأسعار..مشاهد من كلمة الرئيس السيسي بـ الأبعادية

خصم 39% على جوال سامسونج Galaxy S22 5G في السعودية

صافرات الإنذار تدوي في أنحاء أوكرانيا والسلطات تطالب المدنيين بالبقاء في الملاجئ

لن يدفن.. ما مصير جثمان برلسكوني بعد تشييعه؟

والد نيرة أشرف يكشف لحظة علمه بتنفيذ حكم الإعدام في محمد عادل

وزير الري: مصر نجحت في إدارة مواردها المائية والتعامل مع التحديات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكة وبثور.. مرض جلدي شائع ينتقل بسبب العلاقة الزوجية

السعودية تفتح ذراعيها للاعبي الأهلي.. محمد عبدالمنعم وكهربا والشحات مطلوبون بأرقام خيالية

بعد إصابة هلا رشدي به| كيف تحمى نفسك من نتوءات الأحبال الصوتية

طريقة عمل سينابون في المنزل

فيديو

خاطر بحياته .. سائق يقود شاحنة مشتعلة تحمل 20 طن بنزين في قنا/ فيديو جراف

رد فعل عائلة نيرة أشرف بعد إعدام محمد عادل وحقيقة صورة البدلة الحمراء

درجات الحرارة تصل لـ 46 بهذه المحافظة.. تحذير من حالة الطقس

رمت نفسها في البحر.. الأهالي يكشفون تفاصيل مؤلمة في حادث طالبة المنوفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ