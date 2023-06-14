برلماني : الرئيس شرح بمؤتمر الشباب دور الدولة لتخطي الأزمة الاقتصادية العالمية

شارك النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، اليوم الأربعاء، فى المؤتمر الوطني للشباب بالإسكندرية ،تحت رعاية وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال فتحي، خلال تصريحات صحفية، إن المؤتمر الوطني للشباب فرصة حقيقية للتواصل بين الرئيس السيسي وأجهزة الدولة والشعب، خاصة وأن الرئيس السيسى يحرص على شرح مختلف الأوضاع وما قامت به الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى ما تقوم به من أجل تخطي الأزمة الإقتصادية الراهنة التي يعاني منها العالم أجمع.

وأضاف وكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب، أن حديث الرئيس السيسي فى المؤتمر شمل العديد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية وأجاب على عدد كبير من الأسئلة التي تدور في أذهان المواطنين لا سيما الشباب.

وأكد النائب أحمد فتحي، أن الدولة المصرية خلال السنوات الماضية علمت بشكل فعال وحقيقي فى تمكين الشباب فى جميع المجالات، كما عملت على تدشين جسور للتواصل المباشر معهم لاستثمار طاقاتهم وإبداعاتهم فيما يخدم الوطن ويخلق مزيدًا من الوعي لدى الشباب بحجم التحديات.