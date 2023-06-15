الملكة رانيا تثير الجدل عبر انستجرام بموقف طريف .. شاهد

أثارت الملكة رانيا العبدالله زوجة العاهل الأردني الكثير من الجدل وذلك بنشرها لموقفاً طريفاً مع فراس المصور الخاص بها وذلك قبيل قيامها بحضور الحفل الذي تم إقامته بقصر الثّقافة بمدينة الحسين للشّباب للقيام بتكريم كلا من الفائزين بجائزة الملكة رانيا العبدالله وذلك للمعلّم المتميّز في دورتها السّابعة عشرة، وجائزة المرشد التّربوي المتميّز وذلك في دورتها الخامسة وذلك بالإضافة إلى جائزة مديريّات التّربية والتّعليم للتّميُّز وذلك في دورتها الثالثة.

وقد قامت الملكة رانيا بنشر مقطع فيديو للحظة تعثر مصورها الشخصي فراس عبرخاصية الستوري على صفحتها الشخصية على الإنستجرام وعلقت : "الله ستر كان وقع فراس المصور".

قدمت الملكة رانيا الشكر لكل معلمة ومعلم أعطى بحب وشغف وإخلاص