عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الملكة رانيا تثير الجدل عبر انستجرام بموقف طريف .. شاهد

صدى البلد

أثارت الملكة رانيا العبدالله زوجة العاهل الأردني الكثير من الجدل وذلك بنشرها لموقفاً طريفاً مع فراس المصور الخاص بها وذلك قبيل قيامها بحضور الحفل الذي تم إقامته بقصر الثّقافة بمدينة الحسين للشّباب للقيام بتكريم كلا من الفائزين بجائزة الملكة رانيا العبدالله وذلك للمعلّم المتميّز في دورتها السّابعة عشرة، وجائزة المرشد التّربوي المتميّز وذلك في دورتها الخامسة وذلك بالإضافة إلى جائزة مديريّات التّربية والتّعليم  للتّميُّز وذلك في دورتها الثالثة.

وقد قامت الملكة رانيا بنشر مقطع فيديو للحظة تعثر مصورها الشخصي فراس عبرخاصية الستوري  على صفحتها الشخصية على الإنستجرام وعلقت : "الله ستر كان وقع فراس المصور".

قدمت الملكة رانيا الشكر  لكل معلمة ومعلم أعطى بحب وشغف وإخلاص

الملكة رانيا زوجة العاهل الأردني جائزة الملكة رانيا مقطع فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحية الأهلي.. الكاف يزف خبرا سعيدا للوداد المغربي بعد ضياع لقب إفريقيا

فقدت النطق | نقل والدة محمد عادل إلى المستشفى بعد إعدامه

جوري بكر تنفصل عن زوجها

قرار عاجل من المحكمة بشأن مرتضى منصور في اتهامه بسب رئيس نادي الأهلي

اللاعب متردد .. صدمة مدوية لـ الأهلي بشأن تجديد نجم الفريق

ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على غينيا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا

السيسي يكشف سبب زيادة أسعار اللحوم

أسماء غير متوقعة.. الراحلون عن الزمالك فى الموسم الجديد

موضوعات متعلقة

نجاة قائدها بأعجوبة.. بالفيديو تحطم طائرة صغيرة وسط البحر

فيديو يثير الجدل للملكة رانيا مع طفلة في حفل خيري.. شاهد

خبراء يفجرون مفاجأة غير متوقعة..لماذا دفن الملك توت عنخ آمون مع 150 عصا

أصغر خريجي الجامعات يتسلم وظيفة في شركة سبيس إكس.. اعرف القصة؟

به فرن لا ينطفئ منذ 3 قرون ..حكاية أقدم مطعم في العالم

بعد أن لفتت الأنظار بحفل زفاف الحسين.. طبيبة تكشف سر رشاقة الملكة رانيا|صور

مقطع فيديو لطفلة مراهقة من ولاية فلوريدا تهاجم سمكة قرش.. ماذا حدث؟

بعد تحطم طائرة .. طفلة 13 عاما تساعد أخوتها على البقاء بالأدغال ل40 يوما ..ماذا فعلت؟

ترشيحاتنا

السودان .. القوات المسلحة تعلن مقتل والي غرب دارفور

هل تكرار قراءة الفاتحة في الركعة الواحدة يبطل الصلاة؟.. اعرف آراء الفقهاء

الملكة رانيا تثير الجدل عبر انستجرام بموقف طريف .. شاهد

بعد طلاقها منه .. معلومات لا تعرفها عن زوج جوري بكر

بسعر خرافى .. هيفاء وهبي تثير الجدل بتوب كورشيه

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. السيسي يكشف سبب زيادة أسعار اللحوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انفصالها عن زوجها .. إطلالات مثيرة لجوري بكر

بحط جاز على شعرى.. صور أثارت الجدل لـ منى هلا

طريقة عمل آيس كريم الشيكولاتة في المنزل

بعد إصابتها بمرض نادر .. صور هلا رشدي تتصدر السوشيال ميديا

فيديو

ماذا طلب محمد عادل قبل إعدامه ووالد نيرة يتبرع بـ 10 ملايين جنيه |فيديو جراف

دفنه في عيادته .. وانبعاث رائحته كشف الجناية | تفاصيل مؤلمة

أم كلثوم هتغني ياحوستي السودة.. مصطفى كامل ينتفض ضد الذكاء الاصطناعي

خاطر بحياته .. سائق يقود شاحنة مشتعلة تحمل 20 طن بنزين في قنا/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ