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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القرنفل؟

صدى البلد

يُعد القرنفل أحد التوابل المستخدمة لإضافة النكهة للعديد من الوصفات، واشتُهر بكونه مسكنًا للآلام وخاصة آلام الأسنان، ولا تقتصر فائدته على ذلك فله العديد من الفوائد، أبرزها الآتي وفقا لموقع هيلثى..

1. الوقاية من الالتهابات وتقوية المناعة
تبين أن القرنفل قد يُساعد في علاج العديد من الالتهابات بسبب احتوائه على مضادات أكسدة قوية تدعى الفينولات (Phenols)، والتي تعمل على محاربة الجذور الحرة.

من أبرز التهابات والأمراض التي يُساهم القرنفل في مكافحتها هي الآتية:

التهابات المفاصل والروماتيزم، ويتم ذلك بتدليك زيت القرنفل على العضلات.
علاج التهابات العين المُعدية، ولكن لا يُنصح استخدامه على العين دون استشارة الطبيب.
السرطانات، وخاصة سرطانات الجهاز الهضمي، ويتم ذلك بتناول القرنفل بكميات مناسبة.
2. تعزيز صحة الجهاز التنفسي
يساعد القرنفل الجهاز التنفسي على ما يأتي:

الوقاية من التهابات الجهاز التنفسي العلوي، والتخفيف من أعراضها.
الوقاية من نزلات البرد، والإنفلونزا، والسعال، والزكام، والربو.
الوقاية من التهابات القصبة الهوائية، والتهاب الجيوب الأنفية.
طرد البلغم والتخلص منه سريعًا.
3. علاج وتسكين آلام الأسنان واللثة
من أكثر فوائد القرنفل شيوعًا هو دوره في تسكين آلام الأسنان، فبالإضافة إلى كونه مطهرًا ومضادًا للجراثيم، فهو يحتوي على زيت الأوجينول (Eugenol) والذي يعمل عمل المخدر.

ويمكن استخدامه خلال إضافة القليل من زيت القرنفل على قطعة قطن ووضعها على مكان الألم عندها ستبدأ نتيجة التسكين الفورية.

إلى جانب ذلك، يتم استخدامه أيضًا لإزالة رائحة الفم الكريهة.

4. تعزيز صحة الجهاز الهضمي
وُجد أن القرنفل يساعد الجهاز الهضمي على ما يأتي:

تسهيل عملية الهضم.
طرد الغازات.
تخفيف القيء.
تخفيف آلام المعدة.
علاج الإسهال.
تقليل خطر الإصابة بقرحة المعدة، والمساعدة على التئامها إن كانت موجودة.
5. تعزيز الصحة الجنسية
حيث وُجد أن القرنفل له دور في علاج القذف السريع، وذلك عن طريق تقليل سرعة الوصول للنشوة الجنسية لدى الرجل.

6. تنظيم مستويات سكر الدم
من فوائد القرنفل دوره في تنظيم مستويات سكر الدم لدى مرضى السكري، وبالتالي التقليل من خطر إصابتهم بالمضاعفات المختلفة.

7. تحسين وظائف الكبد
إن مضاد الأكسدة الأوجينول الموجود في القرنفل يساهم في تحسين وظائف الكبد، إضافة لفائدته في تقليل خطر الإصابة بتليف الكبد وأمراض الكبد الدهنية.

8. تحسين صحة العظام
وجد أن القرنفل قد يساعد في زيادة كثافة المعادن في العظام، ولكن ما زلنا بحاجة للمزيد من الأبحاث لتأكيد هذه الآثار.

9. محاربة حب الشباب
يمكن أن يكون زيت القرنفل علاجًا فعالًا لحب الشباب، إذ أن الأوجينول يثبت نشاط البكتيريا المسؤولة عن ظهور حب الشباب، ويقلل من الاستجابة الالتهابية.

 

فوائد القرنفل الصحية وأضراره
فلنتعرف في ما يأتي على فوائد القرنفل (Cloves)، والعناصر الغذائية التي يحتويها، وآثاره الجانبية على الجسم وفقا لموقع هيلثى..

فوائد القرنفل الصحية
يُعد القرنفل أحد التوابل المستخدمة لإضافة النكهة للعديد من الوصفات، واشتُهر بكونه مسكنًا للآلام وخاصة آلام الأسنان، ولا تقتصر فائدته على ذلك فله العديد من الفوائد، أبرزها الآتي:

1. الوقاية من الالتهابات وتقوية المناعة
تبين أن القرنفل قد يُساعد في علاج العديد من الالتهابات بسبب احتوائه على مضادات أكسدة قوية تدعى الفينولات (Phenols)، والتي تعمل على محاربة الجذور الحرة.

من أبرز التهابات والأمراض التي يُساهم القرنفل في مكافحتها هي الآتية:

التهابات المفاصل والروماتيزم، ويتم ذلك بتدليك زيت القرنفل على العضلات.
علاج التهابات العين المُعدية، ولكن لا يُنصح استخدامه على العين دون استشارة الطبيب.
السرطانات، وخاصة سرطانات الجهاز الهضمي، ويتم ذلك بتناول القرنفل بكميات مناسبة.
2. تعزيز صحة الجهاز التنفسي
يساعد القرنفل الجهاز التنفسي على ما يأتي:

الوقاية من التهابات الجهاز التنفسي العلوي، والتخفيف من أعراضها.
الوقاية من نزلات البرد، والإنفلونزا، والسعال، والزكام، والربو.
الوقاية من التهابات القصبة الهوائية، والتهاب الجيوب الأنفية.
طرد البلغم والتخلص منه سريعًا.
3. علاج وتسكين آلام الأسنان واللثة
من أكثر فوائد القرنفل شيوعًا هو دوره في تسكين آلام الأسنان، فبالإضافة إلى كونه مطهرًا ومضادًا للجراثيم، فهو يحتوي على زيت الأوجينول (Eugenol) والذي يعمل عمل المخدر.

ويمكن استخدامه خلال إضافة القليل من زيت القرنفل على قطعة قطن ووضعها على مكان الألم عندها ستبدأ نتيجة التسكين الفورية.

إلى جانب ذلك، يتم استخدامه أيضًا لإزالة رائحة الفم الكريهة.

4. تعزيز صحة الجهاز الهضمي
وُجد أن القرنفل يساعد الجهاز الهضمي على ما يأتي:

تسهيل عملية الهضم.
طرد الغازات.
تخفيف القيء.
تخفيف آلام المعدة.
علاج الإسهال.
تقليل خطر الإصابة بقرحة المعدة، والمساعدة على التئامها إن كانت موجودة.
5. تعزيز الصحة الجنسية
حيث وُجد أن القرنفل له دور في علاج القذف السريع، وذلك عن طريق تقليل سرعة الوصول للنشوة الجنسية لدى الرجل.

6. تنظيم مستويات سكر الدم
من فوائد القرنفل دوره في تنظيم مستويات سكر الدم لدى مرضى السكري، وبالتالي التقليل من خطر إصابتهم بالمضاعفات المختلفة.

7. تحسين وظائف الكبد
إن مضاد الأكسدة الأوجينول الموجود في القرنفل يساهم في تحسين وظائف الكبد، إضافة لفائدته في تقليل خطر الإصابة بتليف الكبد وأمراض الكبد الدهنية.

8. تحسين صحة العظام
وجد أن القرنفل قد يساعد في زيادة كثافة المعادن في العظام، ولكن ما زلنا بحاجة للمزيد من الأبحاث لتأكيد هذه الآثار.

9. محاربة حب الشباب
يمكن أن يكون زيت القرنفل علاجًا فعالًا لحب الشباب، إذ أن الأوجينول يثبت نشاط البكتيريا المسؤولة عن ظهور حب الشباب، ويقلل من الاستجابة الالتهابية.

العناصر الغذائية في القرنفل
فوائد القرنفل وقيمته الغذائية

تنبع فوائد القرنفل من العناصر الغذائية التي يحتوي عليها، وأهمها الآتي:

فيتامين ك (Vitamin K).
فيتامين ج (Vitamin C).
فيتامين أ (Vitamin A).
الحديد.
المغنيسيوم.
الفسفور.
الصوديوم.
الكالسيوم.
البوتاسيوم.
المنغنيز.

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