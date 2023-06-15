إصابة 9 أشخاص فى حريق بمحل لبيع العطور بالفيوم

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم من السيطرة على حريق شب فى مخزن مشروبات غازية ومحل لبيع العطور أسفل برج سكنى بحى دار الرماد بمحافظة الفيوم .

كان اللواء ثروت المحلاوى مدير أمن الفيوم قد تلقى اخطارا من العميد محمود مفتاح مأمور قسم شرطة الفيوم أول بالحادث.

تبين من التحقيقات أن الحريق شب فى إحدى المخازن ومحل اخر لبيع العطور .

انتقلت 6 سيارات من الحماية المدنية بالفيوم ، وتمكنت من السيطرة على الحريق وأخماده قبل امتداده الى المحلات والمنازل المجاورة .

أصيب 9 أشخاص ببعض الاختناقات نتيجة الادخنة المتصاعدة من الحريق وكثافة النيران ، تم نقلهم بسيارت الاسعاف الى مستشفى الفيوم العام لأجراء الاسعافات الاولية وغادروا المستشفى بعد أسعافهم بأشراف الدكتور محمد الدمرداشى مدير مستشفى الفيوم العام .

تم تحرير محضر بالحريق ، وأحيل الى نيابة الفيوم التى تولت التحقيق.