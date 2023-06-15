عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 9 أشخاص فى حريق بمحل لبيع العطور بالفيوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم من السيطرة على حريق  شب فى مخزن  مشروبات غازية ومحل لبيع العطور أسفل برج سكنى بحى دار الرماد بمحافظة الفيوم .

كان اللواء ثروت المحلاوى مدير أمن الفيوم قد تلقى اخطارا من العميد محمود مفتاح مأمور قسم شرطة الفيوم أول بالحادث.

تبين من التحقيقات أن الحريق شب فى إحدى المخازن ومحل اخر لبيع العطور   .

انتقلت 6 سيارات من الحماية المدنية بالفيوم ، وتمكنت من السيطرة على الحريق وأخماده قبل امتداده الى المحلات والمنازل المجاورة .

أصيب 9 أشخاص ببعض الاختناقات  نتيجة الادخنة المتصاعدة من الحريق وكثافة النيران  ، تم نقلهم بسيارت الاسعاف الى مستشفى الفيوم العام لأجراء الاسعافات الاولية وغادروا المستشفى بعد أسعافهم بأشراف الدكتور محمد الدمرداشى مدير مستشفى الفيوم العام .

 

 تم تحرير محضر بالحريق ، وأحيل الى نيابة الفيوم التى تولت التحقيق.

حريق هائل في أحد المحلات التجارية بالفيوم

 

 

 

 

مصرع طالبة وإصابة شقيقتها في سقوطهما من الدور الخامس بالفيوم

 

الفيوم اخبار الفيوم اندلاع حريق هائل محل عطور مدير الامن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحية الأهلي.. الكاف يزف خبرا سعيدا للوداد المغربي بعد ضياع لقب إفريقيا

فقدت النطق | نقل والدة محمد عادل إلى المستشفى بعد إعدامه

قرار عاجل من المحكمة بشأن مرتضى منصور في اتهامه بسب رئيس نادي الأهلي

أسماء غير متوقعة.. الراحلون عن الزمالك فى الموسم الجديد

جوري بكر تنفصل عن زوجها

ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على غينيا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا

اللاعب متردد .. صدمة مدوية لـ الأهلي بشأن تجديد نجم الفريق

بعد إعدامه.. مقابر الصدقة تنتظر جثمان محمد عادل.. وأمه تفقد الوعي |صور

ترشيحاتنا

طاهر أبو زيد يكشف حقيقة الترشح لرئاسة الأهلي في الوقت الحالي

بينها مصر .. 3 دول عربية تحتل قائمة أكثر 10 وجهات شعبية بين المسافرين

يحمل اسمه.. كيف اكتشف ألويس آلزهايمر المرض الدماغي الخطير؟

كسر العادات والتقاليد .. عروسان يثيران الجدل في حفل زفافهم بتصرف غير متوقع ..شاهد

دعاء السفر إلى مكة عمرة وحج .. أدركه بـ 10 كلمات نبوية

وزير الري بصحبة نظرائه الأفارقة في زيارة لقصر عابدين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا تفعل الحجامة الجافة للجسم ؟

صور جورى بكر وزوجها بعد شائعة الطلاق

بعد انفصالها عن زوجها .. إطلالات مثيرة لجوري بكر

بحط جاز على شعرى.. صور أثارت الجدل لـ منى هلا

فيديو

الملكة رانيا تثير الجدل عبر انستجرام بموقف طريف .. شاهد

ماذا طلب محمد عادل قبل إعدامه ووالد نيرة يتبرع بـ 10 ملايين جنيه |فيديو جراف

دفنه في عيادته .. وانبعاث رائحته كشف الجناية | تفاصيل مؤلمة

أم كلثوم هتغني ياحوستي السودة.. مصطفى كامل ينتفض ضد الذكاء الاصطناعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ