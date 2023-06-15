لا علاقة لهما بالجيش.. أوكرانيا: روسيا أصابت منشأتين صناعيتين

قال رئيس بلدية مدينة كريفي ريه بوسط أوكرانيا أولكسندر فيلكول إن صواريخ روسية أصابت منشأتين صناعيتين في المدينة، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وأفادت تقارير بوقوع هجوم بطائرة مسيرة في أوديسا، حسبما أفادت رويترز.

وقال فيلكول إن :"ثلاثة صواريخ أصابت مؤسستين صناعيتين لا علاقة لهما بالجيش مما أدى إلى إصابة رجل يبلغ من العمر 38 عامًا. وتضررت سيارة من حطام صواريخ أسقطتها الدفاعات الجوية” مضيفا : “الدمار كبير”.

قالت السلطات إن الدفاعات الجوية في مدينة أوديسا أسقطت اليوم جميع الطائرات الروسية المسيرة البالغ عددها 18 التي اقتربت من المنطقة.