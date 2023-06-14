استسلام أوكرانيا.. مفاجأة بشأن إجبار أمريكا لـ زيلينسكي على التفاوض مع روسيا

قال ديفيد باين، مستشار المرشح الرئاسي الأمريكي في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، فيفيك راماسوامي، إن الولايات المتحدة قد تجبر أوكرانيا على الدخول في محادثات سلام بشروطها الخاصة.

وفي مقابلة مع “مايل بولسكا” البولندية، قال باين، إنه “بدون الدعم العسكري والدعم المالي، لم يكن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قادرًا على مواصلة الصراع”.

وأضاف أن “أوكرانيا يجب أن توافق على الاعتراف بالحدود الحالية، حيث ستبقى 82 بالمائة فقط من الأراضي الأصلية تحت سيطرة كييف”.

وأشار باين، إلي أن “الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ليس لديهما سبب لمواصلة عداوتهما مع موسكو”.

وخلص إلى أن “روسيا ليس لديها خطط هجومية عدوانية فيما يتعلق ببقية أوروبا، وأن الأزمة في أوكرانيا أثارتها الكتلة العسكرية نفسها”.