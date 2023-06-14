الاتحاد الأوروبي يحسم الجدل بشأن إرسال قوات الناتو إلي أوكرانيا.. تفاصيل

قال المدير العام لهيئة الأركان العسكرية للاتحاد الأوروبي، هيرفي بليجان، اليوم الأربعاء، إن حلف شمال الأطلسي “الناتو” لن يرسل قوات إلى أوكرانيا.

وأضاف بليجان: “هذا أمر مفروغ منه… إن إرسال قوات برية إلى أوكرانيا يعني أن تصبح طرفاً في النزاع وأن تكون في حالة حرب مع روسيا… لا احد يريد ذلك لا الناتو ولا الاتحاد الاوروبى".

وشدد المدير العام لهيئة الأركان العسكرية للاتحاد الأوروبي، على أن “الاتحاد الأوروبي ليس طرفًا في الصراع ولا يريد أن يكون”.

وفي وقت سابق، قال الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، أندرس راسموسن، إن مجموعة من دول التحالف "قد ترغب في إرسال قوات إلى أوكرانيا".

بدوره، قال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، إنه حتى نهاية الصراع في البلاد، لن ترسل الدول الأجنبية قواتها إلى أوكرانيا.