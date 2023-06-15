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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحبس سنة وغرامة لطالبة بسبب الغش في امتحانات الثانوية بالجزائر

عوافب الغش في الإمتحانات
عوافب الغش في الإمتحانات

بسبب الغش في امتحانات الشهادة الثانويه قضت محكمة جزائرية بسجن طالبة لمدة عام مع النفاذ وفرض غرامة قدرها 200 ألف دينار.

وعرضت قناة العربية الإخبارية تقريرا أفاد أن هذا العقاب جاء في إطار مكافحة الجرائم الماسة بنزاهة الامتحانات والمسابقات وتأمين سيرها.

أضاف التقرير أن الطالبه المدانة استعملت وسائل الاتصال عن بعد في عملية الغش وتم ضبطها من طرف اللجنة المكلفة المراقبة و الحكم صدر في محكمه مدينة مليانه التي تبعد حوالي 150 كيلو متر غرب العاصمة الجزائريه عملا بأحكام المادة 11 فقره ثلاثه من قانون الاجراءات الجزائية.

وتابع التقرير أن الحكم آثار جدلا واسعا في صفوف رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مشددين على أن الحكم قاس بحق الطالبة في بدايه مسارها.

 

التواصل الاجتماعي الامتحانات اللجنة المكلفة الشهادة الثانوية الإجراءات

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