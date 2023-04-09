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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أضرار تناول القهوة في شهر رمضان

صدى البلد

.قال الدكتور محمد رشيد استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد؛ إن بعض الاشخاص اعتادوا على بداية يومهم بالشاي او القهوه حتى يشعرون بالنشاط والحيوية وليتمكنوا من اداء عملهم بشكل جيد  لكن الأطعمة التي يتناولها الإنسان عندما تبدأ المعدة في عملية الهضم بعد تناول الطعام تتأثر بالمادة القلويه أو الحمضية بالمعدة.

أضاف محمد رشيد عبر فضائية 7 drs؛ أن شرب القهوة يؤثر على قلوية المعدة وبالتالي يؤثر على الأمعاء الدقيقه مما يؤدي الى امتصاص لأهم العناصر الغذائيه بالطعام مما يؤدي الى نقص هذه الفيتامينات بالجسم.

وأوضح إستشاري أمراض الجهاز الهضمي؛ أن القهوه والشاي تزيد من انقباضات المعدة؛ موضحا ان هذه الانقباضات لا يوجد لها تأثير سلبي لكن تؤثر على حركة الامعاء وطريقة  امتصاص المواد الغذائيه وتقلل من نسبة المخزون من الفيتامينات والعناصر الهامه التي يحتاجها جسم الإنسان بعد تناوله الطعام بعد فترة صيامه.

ونوه إلى ان الاشخاص الذين لديهم رغبة في زيادة النشاط الأفضل إليهم ان يمارسون الرياضة بدلا من تناول الشاي والقهوه بعد الإفطار؛ مشيرا ان هناك شائعة خاطئة أن تناول القهوه يزيد من النشاط وذلك غير صحيح.

الجهاز الهضمي الشاي رياضة المواد الغذائية شرب القهوة

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