رئيس جامعة حلوان يطمئن على آخر الاستعدادات لاستقبال أسبوع شباب الجامعات

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان على استعداد الجامعة لاستقبال أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية، مشيرًا إلى أن هذه الفعالية ستكون فرصة ممتازة لتعزيز التواصل والتعاون بين الطلاب.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها في الصالة المغطاة بالجامعة في إطار استعدادات الجامعة لإستضافة أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الثالث عشر.

أعرب رئيس الجامعة - في تصريح له اليوم - عن ثقته الكاملة في قدرة الجامعة على تنظيم فعاليات الأسبوع بنجاح وتوفير بيئة مناسبة للطلاب للمشاركة والاستفادة من الفعاليات المختلفة، مؤكدًا على أهمية تعزيز الروح الرياضية والتنافس بين الطلاب وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في الأنشطة الجامعية.

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للانشطة الطلابية والجامعية وبعض مديرى العموم .