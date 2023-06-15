عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة حلوان يطمئن على آخر الاستعدادات لاستقبال أسبوع شباب الجامعات

رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان يتفقد المنشآت الرياضية

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان على استعداد الجامعة لاستقبال أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية، مشيرًا إلى أن هذه الفعالية ستكون فرصة ممتازة لتعزيز التواصل والتعاون بين الطلاب. 

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها في الصالة المغطاة بالجامعة في إطار استعدادات الجامعة لإستضافة أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الثالث عشر.

txt

كلية الهندسة بحلوان تتابع تنظيم رحلات علمية للطلاب.. تفاصيل

txt

11 جامعة مصرية فى البرنامج التدريبي لشغل منصب رئيس جامعة بمعهد إعداد القادة

أعرب رئيس الجامعة - في تصريح له اليوم - عن ثقته الكاملة في قدرة الجامعة على تنظيم فعاليات الأسبوع بنجاح وتوفير بيئة مناسبة للطلاب للمشاركة والاستفادة من الفعاليات المختلفة، مؤكدًا على أهمية تعزيز الروح الرياضية والتنافس بين الطلاب وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في الأنشطة الجامعية.

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة  الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للانشطة الطلابية والجامعية وبعض مديرى العموم .

رئيس جامعة حلوان يتفقد المنشآت الرياضية5
رئيس جامعة حلوان يتفقد المنشآت الرياضية5
رئيس جامعة حلوان يتفقد المنشآت الرياضية4
رئيس جامعة حلوان يتفقد المنشآت الرياضية4
رئيس جامعة حلوان يتفقد المنشآت الرياضية3
رئيس جامعة حلوان يتفقد المنشآت الرياضية3
رئيس جامعة حلوان يتفقد المنشآت الرياضية2
رئيس جامعة حلوان يتفقد المنشآت الرياضية2
رئيس جامعة حلوان يتفقد المنشآت الرياضية1
رئيس جامعة حلوان يتفقد المنشآت الرياضية1
رئيس جامعة حلوان يتفقد المنشآت الرياضية
رئيس جامعة حلوان يتفقد المنشآت الرياضية
الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان جامعة حلوان استقبال أسبوع شباب الجامعات المعاهد العليا المصرية الجولة التفقدية الصالة المغطاة أسبوع شباب الجامعات Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مهيب عبدالهادي: مهاجم الوداد يقترب من الأهلي.. و12 مليون دولار عرض الهلال لمحمد عبدالمنعم

مفاجأة في سعر الدولار اليوم الخميس.. ماذا حدث؟

بيراميدز يضغط بقوة لضم بوبو واللاعب يتمسك بالأهلي

إعلامي: انقسام في الأهلي حول ضم نجم الزمالك

يوم عرفة.. موعده فلكيا وأفضل الأعمال المستحب القيام بها

دفنه في عيادته.. تفاصيل جديدة في جريمة الغدر بطبيب الساحل

قبل افتتاح الرئيس اليوم.. أهم المعلومات عن محطة تحيا مصر متعددة الأغراض

بالتابلت.. التعليم: امتحانات الدور الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونية

موضوعات متعلقة

جامعة حلوان تنظم مؤتمر «أدب الأطفال بين الواقع والرؤى المستقبلية» في سبتمبر

جامعة حلوان تنظم ورشة عمل للتعاون مع جنوب أفريقيا في مجالات النانوتكنولوجي

جامعة حلوان تنظم مؤتمر «أدب الأطفال بين الواقع والرؤى المستقبلية» في سبتمبر

جامعة حلوان الأهلية تكشف مجالات عمل ومميزات البرامج الدراسية… والسيد قنديل: نطبق تقنيات التعليم الحديثة

ترشيحاتنا

صرح طبي عملاق| صباح الخير يا مصر يسلط الضوء على مستشفى كوم حمادة الجديد..فيديو

ماذا دار بين مروان عطية ومحمد صلاح قبل مواجهة غينيا؟

الجريدة الرسمية: قرار جمهوري بالموافقة على قرض بين مصر وبنك التنمية الأفريقي

مفتي الجمهورية: نسعى مع الأمم المتحدة لمكافحة الكراهية وتصحيح صورة الإسلام

دمرت دبابات وعربات وأفراد.. القوات الروسية تصد هجوما خطيرا للجيش الأوكراني بدونيستك

السعودية والإمارات يحظران العمل تحت أشعة الشمس اعتباراً من اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكويت.. مقيم عربي ينجو من حادثة ليواجه نهاية مأساوية أثناء إنقاذه

منفعة لن تخطر ببال أحد من مستخدمي الإيموجي لإنقاذ أصحاب تلك الأمراض

بتحط جاز على شعرها .. اعرف فوائده بعد حديث منى هلا عنه

بسبب عادة غير متوقعة .. طبيب يثير الجدل لإخراج 10 صراصير من أذن مريض

فيديو

أحدثهم هلا رشدي.. 5 مطربين منعهم المرض من الغناء

فيديو رقص سيدة الفستان الأزرق.. ندمانة وجوزي هيطلقني وماكنتش عايزة أتصور |«فيديوجراف»

كسر العادات والتقاليد.. عروسان يثيران الجدل في حفل زفافهما بتصرف غير متوقع..شاهد

الملكة رانيا تثير الجدل عبر انستجرام بموقف طريف .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ