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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

معهد إعداد القادة: محاضرة حول الجوانب القانونية للجامعات تستهدف المرشحين لمنصب «رئيس جامعة»

معهد إعداد القادة
معهد إعداد القادة

شهد معهد إعداد القادة  بدء فعاليات محاضرة مهمة تتناول الجوانب القانونية المتعلقة بالجامعات، بحضور المستشار سامح سيد المستشار القانوني لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تستهدف بشكل أساسي المرشحين لمنصب رئيس جامعة من 11 جامعة مصرية،  وتأتي هذه المحاضرة في إطار برنامج تدريبي مهم يهدف إلى تزويد المرشحين لهذا المنصب بالمعرفة والمهارات القانونية الضرورية.

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11 جامعة مصرية فى البرنامج التدريبي لشغل منصب رئيس جامعة بمعهد إعداد القادة

ويُعقد هذا البرنامج تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، ويتم تنفيذه وفقًا للخطة المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

واستكملت فعاليات اليوم بالحديث عن دور المستشار القانونى فى الجامعات، بجانب توضيح النصوص القانونية الحاكمة لعمل القيادات الجامعية فى قانون الجامعات ولائحته التنفيذية، وأحكام قانون الخدمة المدنية، وكذلك النصوص القانونية المنظمة لعمل رئيس الجامعة، واختصاصاته فى قانون تنظيم الجامعات، وأيضا آليات اختياره، موضحا سيادته المشكلات العملية وطرق التغلب عليها قانونيًا من واقع العمل.
واختتم فعاليات اليوم بفتح باب التساؤلات من السادة المرشحين لمنصب رئيس جامعة وتم الاجابة على جميع الاستفسارات .

من جانبه أكد  الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة، أهمية هذا البرنامج التدريبي في تعزيز مهارات السادة المرشحين من خلال تنوع المحاضرات بمختلف القضايا المتعلقة بشؤون الجامعات، وتبرز أهمية فعاليات اليوم فى البرنامج فى تعزيز الوعي القانوني لدى السادة المرشحين، وتوضيح كيفية تطبيق هذه القوانين في سياق إدارة الجامعة، والتعرف على المسؤوليات والواجبات القانونية للجامعات وكيفية التعامل مع القضايا القانونية المحتملة، بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030.

معهد إعداد القادة1
معهد إعداد القادة1
معهد إعداد القادة
معهد إعداد القادة
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