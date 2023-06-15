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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ألمانيا تخصص ميزانية لشراء منظومة إسرائيلية مضادة للصواريخ

ألمانيا تخصص ميزانية
ألمانيا تخصص ميزانية لشراء منظومة إسرائيلية مضادة للصواريخ

وافق البرلمان الألماني، على سلفة أولى لشراء منظومة الدفاع الجوي "آرو-3" المتطورة من إسرائيل.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها البلاد لإعادة تسليح الجيش بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا العام الماضي، بحسب ما نقلت شبكة يورو نيوز الأوروبية عن مصدر برلماني أوروبي.
وكانت الحكومة الألمانية طلبت، أمس الثلاثاء، من النواب الموافقة على السلفة لشراء المنظومة.
وتعد منظومة "آرو-3" البعيدة المدى والمصممة لإسقاط صواريخ فوق الغلاف الجوي للأرض قوية بما يكفي لتوفير الحماية لدول مجاورة ضمن الاتحاد الأوروبي، وفق المصدر ذاته.
وكشفت وثائق لوزارتي المال والدفاع أن الحكومة طلبت من لجنة الموازنة في مجلس النواب إعطاء الضوء الأخضر لدفعة مقدّمة بقيمة 560 مليون يورو من أجل منظومة الردع.
ويتوقع أن تكلّف منظومة "آرو-3" مبلغاً يصل مجموعه إلى 3.99 مليارات يورو، بحسب الوثائق، أي أكثر بمليار يورو مقارنة بالتقديرات الأولية.
وستأتي الأموال من صندوق بقيمة مئة مليار يورو كشف النقاب عنه المستشار أولاف شولتس من أجل تعزيز دفاعات البلاد غداة انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

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