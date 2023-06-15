أمن القاهرة يضبط المتهمين في واقعتي سرقة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة من القبض علي المتهمين في واقعتي سرقة.

الواقعة الأولي ، تم ضبط ( عدد 3 أشخاص- مقيمون بمحافظة الجيزة ) لقيامهم بمشاركة آخر "هارب" بالتعدى على (أحد الأشخاص " مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم" - مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء) والإستيلاء منه على سيارة "ملاكى" قام بشرائها من المتهم الهارب" لوجود خلافات مالية بينهما حول سداد قيمة السيارة.. حيث تم ضبطهم حال إستقلالهم السيارة المشار إليها ، بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بتحريض من المتهم الهارب مقابل تحصلهم على مبلغ مالى، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة وإتهمهم بالسرقة.





وفي الواقعة الثانية ، تم ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة الخليفة) لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة سيارة "قلاب- نصف نقل".. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" ، تم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها بالمنطقة سكنه، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة، وإتهمه بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.