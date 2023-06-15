عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أمن القاهرة يضبط المتهمين في واقعتي سرقة

قوات الشرطة
قوات الشرطة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة من القبض علي المتهمين في واقعتي سرقة.

 

الواقعة الأولي ، تم ضبط ( عدد 3 أشخاص- مقيمون بمحافظة الجيزة ) لقيامهم بمشاركة آخر "هارب" بالتعدى على (أحد الأشخاص " مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم" - مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء)  والإستيلاء منه على سيارة "ملاكى" قام بشرائها من المتهم الهارب" لوجود خلافات مالية بينهما حول سداد قيمة السيارة.. حيث تم ضبطهم حال إستقلالهم السيارة المشار إليها ، بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بتحريض من المتهم الهارب مقابل تحصلهم على مبلغ مالى، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة وإتهمهم بالسرقة.


 
وفي الواقعة الثانية ، تم ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة الخليفة) لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة سيارة "قلاب- نصف نقل".. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" ، تم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها بالمنطقة سكنه، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة، وإتهمه بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

امن القاهرة مديرية أمن القاهرة مباحث القاهرة واقعة سرقة القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحب هو اللي دمرني| آخر كلمات محمد عادل قبل إعدامه.. وهذه رسالته لوالدته

مهيب عبدالهادي: مهاجم الوداد يقترب من الأهلي.. و12 مليون دولار عرض الهلال لمحمد عبدالمنعم

حادث مروع.. إصابة 14 شخصا في انقلاب ميكروباص بطريق أبو غالب بالقناطر

مفاجأة في سعر الدولار اليوم الخميس.. ماذا حدث؟

السيسي: وجهت بالقبض على صاحب عقار مبني بحرم أحد الموانئ

الساعات الأخيرة في حياة محمد عادل.. والدته تفقد النطق والعزاء بمنزل جدته

إعلامي: انقسام في الأهلي حول ضم نجم الزمالك

بيراميدز يضغط بقوة لضم بوبو واللاعب يتمسك بالأهلي

موضوعات متعلقة

ضبط سائق حول ميكروباص بنك إلى سرفيس واتهامه بمعاكسة سيدة بالقاهرة

لتأخره في قسط جمعية.. شاب ينهي حياة صديقه بالسلام

ننشر كواليس تخلص طالب كلية الطب من حياته بدار السلام

ماذا حدث بعيادة طبيب معهد ناصر بالساحل بعد العثور على جثته متعفنة ومشوهة؟

ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص في سرقة الدراجات النارية

‏مجرم يرتدي ملابس عسكرية للنصب على أصحاب المحلات التجارية بالقاهرة

وفاة طبيعية أم مقتول.. الطب الشرعي يفصل في موت طبيب معهد ناصر

بسبب خاتم .. ضبط طالب تعدى على آخر بالتجمع الأول

ترشيحاتنا

السيسي:"البلاد مبتتعملش إنك تدي توجيه للموظف وتسيبه.. لازم تحلل له حتة حتة"

نيفين الكيلاني: ثورة 30 يونيو لعبت دوراً مهماً في الحفاظ على هويتنا الثقافية

الخارجية الفلسطينية تدين الاقتحامات اليومية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي

برلماني: «حياة كريمة» تجربة ناجحة للاستثمار في البشر وانحياز للطبقة المحدودة

شوبير: الأهلي وافق على رحيل هذا اللاعب

بعد زلزال الـ6 درجات المدمر.. تحذير هام من السعودية لمواطنيها في الفلبين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وفاته عن 93 عاما.. من هو رسام سبايدرمان جون روميتا سينيور؟

الكويت.. مقيم عربي ينجو من حادثة ليواجه نهاية مأساوية أثناء إنقاذه

منفعة لن تخطر ببال أحد من مستخدمي الإيموجي لإنقاذ أصحاب تلك الأمراض

بتحط جاز على شعرها .. اعرف فوائده بعد حديث منى هلا عنه

فيديو

أحدثهم هلا رشدي.. 5 مطربين منعهم المرض من الغناء

فيديو رقص سيدة الفستان الأزرق.. ندمانة وجوزي هيطلقني وماكنتش عايزة أتصور |«فيديوجراف»

كسر العادات والتقاليد.. عروسان يثيران الجدل في حفل زفافهما بتصرف غير متوقع..شاهد

الملكة رانيا تثير الجدل عبر انستجرام بموقف طريف .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ