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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفد الأزهر بأسوان يزور معهد الأوام

وفد الأزهر الشريف
وفد الأزهر الشريف

قام وفد من رجال الأزهر الشريف بأسوان بزيارة ميدانية لمعهد الأوام  بالمحافظة ، وهو الذى يأتي في إطار الزيارات الميدانية والدعوية لمنطقة وعظ أسوان لمستشفيات محافظة أسوان لتخفيف المعاناة عن المرضي.

من جهته قال الدكتور مرتجى عبدالرؤوف مدير منطقة الوعظ بالأزهر الشريف فى أسوان بأن هدف زيارة المرضى التخفيف عنهم، والدعاء لهم، ضمن فعاليات الخطة الدعوية لمنطقة وعظ أسوان.

 

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وفد الأزهر الشريف

وكان في استقبال وفد الأزهرالشريف، الدكتورة رجاء إسحق مدير مركز أورام أسوان، والتي أشادت بهذه الزيارة التي تدخل البسمة والبهجة على نفوس مرضي معهد الأورام، ووجهت مدير المعهد شكرها وتقديرها للمؤسسة الأزهر الشريف.

وكان قد تفقد الدكتور لؤى سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب أعمال الامتحانات بكلية دار العلوم برفقة الدكتور محمد أبو الشيخ عميد الكلية ، ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس وذلك للإطمئنان على سير أعمال الإمتحانات ، ومتابعة أعمال الامتحانات بكلية دار العلوم والتي يؤديها 502 طالب وطالبة موزعين على الفرق الأربعة بالكلية.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان بالمتابعة اليومية لأعمال إمتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023/2022. 

واطمأن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على تسخير كافة إمكانيات الكلية لراحة الطلاب ، والعمل على أداء الامتحانات في أجواء مثالية من أجل توفير كافة سبل الراحة للطلاب ، ويأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان بضرورة متابعة إمتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022 /2023 ، كما استمع نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أراء الطلاب فى ورقة الأسئلة، والتى تم فيها مراعاة جميع المستويات العلمية.

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امتحانات

ووجه نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بضرورة الالتزام بالضوابط الإدارية المنظمة لسير الامتحانات داخل جميع اللجان ، ومراقبة أعمال الكنترولات ، ويأتي ذلك في إطار المتابعة الدائمة والمستمرة للجان الامتحانات بشكل يومي بمختلف كليات الجامعة والتي يبلغ عددها 19 كلية ومعهدين، والتي يخوضها 34 ألف طالب وطالبة بالجامعة.

وأضاف الدكتور محمد أبو الشيخ عميد كلية دار العلوم بأن الكلية تعمل علي تسخير كافة الامكانيات للطلاب، والعمل علي تقديم لهم كافة أوجه الرعاية وسبل الراحة في ظل توجيهات إدارة الجامعة للخروج بنتائج طبية لهذا العام.

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