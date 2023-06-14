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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن الموجة الـ21|محافظ أسوان يتابع إزالة التعديات ويوجّه بالارتقاء بالمنطقة الصناعية بالعلاقي

إزالة التعديات بأسوان
إزالة التعديات بأسوان

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تعليماته إلى الأجهزة التنفيذية بمختلف مدن ومراكز محافظة أسوان، جهودها المكثفة للقيام بالإزالة الفورية لأى تعديات ضمن المرحلة الثانية للموجه الـ 21 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، مع رفع التراكمات والمخلفات والإشغالات ، وتنفيذ أعمال النظافة العامة.

وفى هذا الإطار، نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان برئاسة سيد مدنى، حملة مكبرة استهدفت تنفيذ 7 قرارات إزالة بمساحة 4950 م2 ، من بينهم 4 قرارات إزالة إدارى، و 3 قرار إزالة فورية وذلك بنطاق منطقى الأعقاب بحرى والشيخ على التابعين لقرية أبو الريش بحرى وبإشراف من محمود بهاء نائب رئيس المدينة، وبمشاركة جابر فتحى رئيس قرية أبو الريش بحرى والفنيين والعاملين بالوحدة القروية.

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إزالة التعديات 

وتوازى ذلك مع قيام الوحدة المحلية بإيقاف أعمال البناء المخالف بشارع الغازات وتم إزالة الأعمدة الخرسانية، وذلك بإشراف من محمد حسين نائب رئيس المدينة، وبمشاركة العاملين والفنيين بالوحدة المحلية ، فيما تم كذلك تنفيذ أعمال الكنس وجرد الأتربة بمنطقة النفق، علاوة على تنفيذ أعمال النظافة العامة أسفل كوبرى الشيخ عيسى، وأمام المطحن في نطاق حى شرق المدينة وذلك بإشراف من علاء الدين ممدوح نائب رئيس المدينة.

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بتفيذ أعمال الإزالة الفورية فى المهد لحالة تعدى على قطعة أرض مخصصة لإنشاء جبانة عمومية للموتى بمساحة 2500 م2 ، وذلك بنطاق منطقة الشيخ مصطفى التابعة لقرية الرديسية بحرى ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدى. 

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جهود 

وكان قد أكد محافظ أسوان على أننا نقدم كافة أوجه الدعم للارتقاء بالمنطقة الصناعية بالعلاقى ، وقد بدأ ذلك بالإنتهاء من أعمال الرصف لمسافة 2 كم ، وتم إدراج مسافة 1.5 كم أخرى ضمن خطة العام المالى الجديد ليتم تنفيذها من خلال إمكانيات المحافظة ، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بقيادة المهندس محمد عبد الكريم. 

وخلال الاجتماع وافق مجلس إدارة المنطقة الصناعية على مخاطبة الهيئة العامة للتنمية الصناعية لإعطاء مهلة تتراوح ما بين 6 أشهر إلى عام لعدد 13 مشروعاً ، مع إلغاء التخصيص وسحب الأرض من 19 مشروعًا آخر لعدم الجدية ، بالإضافة إلى الموافقة على تقنين 11 ورشة حرفية طبقاً للضوابط والقوانين المنظمة ، كما تم عرض الأعمال المستقبلية داخل المنطقة الصناعية .

 

 

 

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