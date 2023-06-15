عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار عاجل من المركزي العماني بشأن أسعار الفائدة

سلطنة عمان - علم
سلطنة عمان - علم

أصدر البنك المركزي العماني، قرارا بالإبقاء على سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية دون تغيير عند 75ر5 بالمائة.

وبحسب صحيفة أثير العمانية؛ فإن ذلك يأتي بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 5% و25ر5%.

وأبان البيان الصادر عن البنك المنشور على موقعه الإلكتروني أن ذلك يأتي تماشيا مع السياسة النقدية للبنك المركزي العماني، التي تهدف إلى الحفاظ على نظام سعر الصرف الثابت للريال العماني مع هيكلة وطبيعة الاقتصاد العماني، كما تتضمن عددا من المزايا لسلطنة عمان، منها على سبيل المثال لا الحصر استقرار الريال العماني والحد من هجرة رأس المال للخارج وتعزيز الثقة بين المستثمرين بإزالة خطر تقلبات سعر الصرف.

يذكر أن الفترة من يوليو 2022 إلى مايو 2023 شهدت رفعا تدريجيا لسعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية بنفس قدر الزيادة التي أقرها الفيدرالي الاحتياطي الأمريكي. 

الزيادة مستمرة .. إعلان عاجل من المركزي الأوروبي بعد رفع أسعار الفائدة

للمرة الثامنة .. البنك المركزي الأوروبي يرفع سعر الفائدة

البنك المركزي العماني اسعار الفائدة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الريال العمانى الفيدرالى الامريكى رفع سعر الفائدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جرعة بنج ودفن داخل العيادة.. مفاجأة في جريمة طبيب الساحل | صور

مهيب عبدالهادي: مهاجم الوداد يقترب من الأهلي.. و12 مليون دولار عرض الهلال لمحمد عبدالمنعم

الحب هو اللي دمرني| آخر كلمات محمد عادل قبل إعدامه.. وهذه رسالته لوالدته

مفاجأة في سعر الدولار اليوم الخميس.. ماذا حدث؟

على متنه مصريون|اليونان تعلن الحداد 3 أيام إثر غرق قارب بـ750 مهاجرًا

معرفش مين هتلر | فيفا يطالب بخضوع أفشة للتحقيق.. والأهلي: أريد حلا

لا يحدث إلا في الأهلي.. خالد مرتجي يوجّه رسالة للخطيب

ضربة مصرية روسية للدولار.. ماذا فعلت القاهرة وموسكو بالأخضر؟

موضوعات متعلقة

بعد تثبيت أسعار الفائدة .. ارتفاع هائل في سعر النفط عالميا

بعد تثبيت معدلات الفائدة الأمريكية عند 5.25% .. هذه أسعار النفط الجديدة

ترشيحاتنا

أول تعليق من روسيا علي إعلان أوكرانيا بشأن الهجوم المضاد

السيسي : الدولة مش أكل وشرب .. ونقسو على نفسنا شوية لنصنع مستقبل

جوزي ميعملش كدا .. حقيقة انفصال جوري بكر قبل أشهر من إنجابها

بمناسبة عيد الأضحى وثورة 30 يونيو .. مدّ مبادرة كلنا واحد شهرين

محمد ضاحي يكشف جهود التأمين الصحي .. وضم 15 مليون مواطن للمنظومة

الحوار الوطني.. رئيس صحة الشيوخ: 11 ألف طبيب استقالوا من عملهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد مصير أسترالي صُدم بـ ثعبان ضخم أعلى سقف الحمام

شاهد.. طائر ضخم يقتحم قمرة قيادة طائرة في الجو بالإكوادور| ماذا حدث؟

حبس وغرامة.. الحكم على طالبة بتهمة الغش في امتحانات البكالوريا بالجزائر

الحب دمرني.. تعليق ناري من متخصصين على آخر كلمات محمد عادل

فيديو

عمرو مصطفى: سكت على تسريب افتكرلك ايه بصوت شيرين عشان ظروفها

أحدثهم هلا رشدي.. 5 مطربين منعهم المرض من الغناء

فيديو رقص سيدة الفستان الأزرق.. ندمانة وجوزي هيطلقني وماكنتش عايزة أتصور |«فيديوجراف»

كسر العادات والتقاليد.. عروسان يثيران الجدل في حفل زفافهما بتصرف غير متوقع..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ