قرار عاجل من المركزي العماني بشأن أسعار الفائدة

أصدر البنك المركزي العماني، قرارا بالإبقاء على سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية دون تغيير عند 75ر5 بالمائة.

وبحسب صحيفة أثير العمانية؛ فإن ذلك يأتي بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 5% و25ر5%.

وأبان البيان الصادر عن البنك المنشور على موقعه الإلكتروني أن ذلك يأتي تماشيا مع السياسة النقدية للبنك المركزي العماني، التي تهدف إلى الحفاظ على نظام سعر الصرف الثابت للريال العماني مع هيكلة وطبيعة الاقتصاد العماني، كما تتضمن عددا من المزايا لسلطنة عمان، منها على سبيل المثال لا الحصر استقرار الريال العماني والحد من هجرة رأس المال للخارج وتعزيز الثقة بين المستثمرين بإزالة خطر تقلبات سعر الصرف.

يذكر أن الفترة من يوليو 2022 إلى مايو 2023 شهدت رفعا تدريجيا لسعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية بنفس قدر الزيادة التي أقرها الفيدرالي الاحتياطي الأمريكي.