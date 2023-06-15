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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الزيادة مستمرة .. إعلان عاجل من المركزي الأوروبي بعد رفع أسعار الفائدة

رئيسة البنك المركزي
رئيسة البنك المركزي الأوروبي

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، اليوم الخميس، إن المركزي الأوروبي سيستمر في رفع أسعار الفائدة ولا يفكر في التعليق، مشيرة إلي أنه من المحتمل رفع نسبة الفائدة في يوليو المقبل.

وأضافت لاجارد، في مؤتمر صحفي، أن “إصلاح الحوكمة في منطقة اليورو يجب أن يتم إنجازه سريع”، مشيرة إلي أن “ارتفاع أسعار الطاقة تؤثر بشكل كبير على الأسعار”.

وأكدت أن “النمو الضعيف في الاقتصاد قد يؤثر على اقتصاد منطقة اليورو”.

وقالت لاجارد، إن “تقليص ميزانية منطقة اليورو سبب تراجعا في النمو”، مؤكدة أن “منطقة اليورو لديها رأس مال جيد وسيولة جيدة”.

وأضافت أن “التضخم بدأ ينخفض لكنه سيبقى مرتفعا لوقت طويل”، مؤكدة أن “المركزي الأوروبي سيواصل العمل من أجل الوصول إلى نسبة تضخم عند 2%”.

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وقالت لاجارد: ”جاهزون لاستخدام كافة الأدوات لتراجع التضخم إلى 2%”.

وفي وقت سابق من اليوم، رفع البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة الرئيسية بمقدار ربع نقطة مئوية في ثامن زيادة على التوالي في إطار سياسة التشديد النقدي لمكافحة التضخم في منطقة اليورو.

وقال البنك في بيان "التضخم يتباطأ لكن من المتوقع أن يظل مرتفعا للغاية لفترة طويلة جدا". 

وأضاف أن سعر الفائدة على الودائع، وهو المعيار القياسي، بلغ 3,50% وهو أعلى مستوى له منذ مايو 2001.

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