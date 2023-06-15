تعليم قنا تكرم الطلاب الفائزين فى المسابقة الوزارية للقصة القصيرة

كرم الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، اليوم الخميس، الطلاب الفائزين في المسابقة الوزارية للقصة القصيرة على مستوى المديرية للعام الدراسي 2022-2023م

جاء ذلك بديوان عام مديرية التربية والتعليم بـ قنا ، بحضور صابر زيان، مدير عام الشئون التنفيذية، وناجح عبدالحميد، موجه عام المكتبات بالمديرية.

أسفرت المسابقة عن فوز كل من: محمد وليد فتحى مدرسة الحديثة الإعدادية بنين، وآلاء حامد نجدى، وآيه عامر بكرى مدرسة نقادة الثانوية، وماريا جرجس بشرى بمدرسة جنوب قنا الإعدادية بنات، ومنار محمد أحمد بمدرسة الثانوية الفنية التجارية، ومحمود حماده السيد، مدرسة الشهيد أحمد حسين بفرشوط.

هنأ وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، الطلاب الفائزين وتوجيه عام المكتبات والموجهين الأوائل وجميع المشاركين في الإشراف على المسابقة.

وأشار السيد، إلى أن المسابقة تأتى فى إطار اهتمام الوزارة بتعزيز القيم الإيجابية، والتركيز على اللغة العربية والاهتمام بالأجيال الناشئة من الشباب، وتحفيزهم على الاهتمام بالاطلاع والمعرفة.

كما حث وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، الطلاب بالمداومة على القراءة في جميع المجالات لاكتساب المعرفة وتنمية الثقافة، لتكوين جيل من المبدعين يمثل مصر على مستوى العالم.