عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم قنا تكرم الطلاب الفائزين فى المسابقة الوزارية للقصة القصيرة

تكريم الفائزين بقنا
تكريم الفائزين بقنا

كرم الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، اليوم الخميس، الطلاب الفائزين في المسابقة الوزارية للقصة القصيرة على مستوى المديرية للعام الدراسي 2022-2023م

جاء ذلك بديوان عام مديرية التربية والتعليم بـ قنا ، بحضور صابر زيان، مدير عام الشئون التنفيذية، وناجح عبدالحميد، موجه عام المكتبات بالمديرية.

 

بعّدت العربية عن محطة البنزين| السائق البطل يكشف تفاصيل مأساة في قنا

نيفين الكيلاني ومحافظ قنا يفتتحان قصر ثقافة نجع حمادي

 

أسفرت المسابقة عن فوز كل من: محمد وليد فتحى مدرسة الحديثة الإعدادية بنين، وآلاء حامد نجدى، وآيه عامر بكرى مدرسة نقادة الثانوية، وماريا جرجس بشرى بمدرسة جنوب قنا الإعدادية بنات، ومنار محمد أحمد بمدرسة الثانوية الفنية التجارية، ومحمود حماده السيد، مدرسة الشهيد أحمد حسين بفرشوط.

 

هنأ وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، الطلاب الفائزين وتوجيه عام المكتبات والموجهين الأوائل وجميع المشاركين في الإشراف على المسابقة.

 

وأشار السيد، إلى أن المسابقة تأتى فى إطار اهتمام الوزارة بتعزيز القيم الإيجابية، والتركيز على اللغة العربية والاهتمام بالأجيال الناشئة من الشباب، وتحفيزهم على الاهتمام بالاطلاع والمعرفة.

كما حث وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، الطلاب بالمداومة على القراءة في جميع المجالات لاكتساب المعرفة وتنمية الثقافة، لتكوين جيل من المبدعين يمثل مصر على مستوى العالم.

 

تكريم الفائزين بقنا

IMG-20230615-WA0148
IMG-20230615-WA0148
IMG-20230615-WA0149
IMG-20230615-WA0149
IMG-20230615-WA0150
IMG-20230615-WA0150
IMG-20230615-WA0151
IMG-20230615-WA0151
IMG-20230615-WA0152
IMG-20230615-WA0152

 

قنا الطلاب الفائزين المسابقة الوزارية للقصة القصيرة فرشوط نقاده تنمية الثقافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جرعة بنج ودفن داخل العيادة.. مفاجأة في جريمة طبيب الساحل | صور

مهيب عبدالهادي: مهاجم الوداد يقترب من الأهلي.. و12 مليون دولار عرض الهلال لمحمد عبدالمنعم

على متنه مصريون|اليونان تعلن الحداد 3 أيام إثر غرق قارب بـ750 مهاجرًا

مفاجأة في سعر الدولار اليوم الخميس.. ماذا حدث؟

الحب هو اللي دمرني| آخر كلمات محمد عادل قبل إعدامه.. وهذه رسالته لوالدته

قرار عاجل من البرلمان الأوروبي بشأن انضمام أوكرانيا لـ الناتو

الزمالك اليوم.. الأهلي يزاحم الأبيض وتطور جديد بغرامة كهربا ونجم جزائرى يقترب

معرفش مين هتلر | فيفا يطالب بخضوع أفشة للتحقيق.. والأهلي: أريد حلا

موضوعات متعلقة

غامر بحياته وقاد السيارة المشتعلة خارج البنزينة..سائق المقطورة ينقذ منطقة المعنا بقنا من كارثة محتملة

ضمن مشروعات حياة كريمة..محافظ قنا يتفقد وحدة التضامن الاجتماعي بالحمر والجعافرة 

ترشيحاتنا

في قصف روسي.. إصابة رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية بجروح خطيرة

سيناء : أهمية تنمية الوعي بالمحافظات الحدودية بثقافة ريادة الأعمال

مصطفى بكري: قرار إنشاء مقبرة الخالدين أثلج صدر الكثيرين

أوكرانيا على وشك الكارثة.. تحذير أمريكي عاجل لـ كييف بشأن الحرب

قدم الآن.. البنك الأهلي يعلن عن وظائف خالية

الحوار الوطني يعلن جدول جلسات الأسبوع الرابع| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الطريق مفتوح لنجم الزمالك| تفاصيل اقتراب إمام عاشور من الأهلي

مع تقلبات الجو الكثيرة .. إليك طرق علاج برد الصيف

القصة الكاملة لطلاق جوري بكر بداية من الهاكر حتى فتوى بسمة وهبة

شاهد مصير أسترالي صُدم بـ ثعبان ضخم أعلى سقف الحمام

فيديو

تفاصيل سعر الدولار ومفاجأة في الذهب..فيديو

نجاة 43 مصريا..تفاصيل مؤلمة في حادث غرق قارب بالقرب من اليونان..ڤيديو

جوزي ميعملش كدا .. حقيقة انفصال جوري بكر قبل أشهر من إنجابها

عمرو مصطفى: سكت على تسريب افتكرلك ايه بصوت شيرين عشان ظروفها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الأمير الملعون

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

اﻟﻤﺰﻳﺪ