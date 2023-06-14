عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعّدت العربية عن محطة البنزين| السائق البطل يكشف تفاصيل مأساة في قنا

السائق البطل
السائق البطل

أجرى " صدى البلد" لقاء مع السائق الشجاع الذى تمكن من إنقاذ منطقة المعنا شرق مدينة قنا، من كارثة محققة، بعدما اشتعلت النيران فى سيارة نقل المواد البترولية، وكادت تنتقل إلى محطة الوقود والكتلة السكانية المجاورة لها، حيث حركها لمسافة بعيدة عن المنطقة، ما ساهم فى تقليل نسبة الخسائر.

كما أطلق أهالى قنا ورواد مواقع التواصل الاجتماعى، العديد من الألقاب على السائق منها " البطل و الشجاع والفدائى"، تقديراً لموقفه البطوله والمخاطرة بحياته من أجل انقاذ الآخرين، دون تردد أو تفكير فى المصير الذى قد يواجهه وسط النيران المشتعلة.

 

 

غامر بحياته وقاد السيارة المشتعلة خارج البنزينة..سائق المقطورة ينقذ منطقة المعنا بقنا من كارثة محتملة

نقل سائق مقطورة محطة وقود المعنا لمستشفى قنا الجامعى

 

قال فتحى كمال العبد، "سائق السيارة المشتعلة"، الواقعة بدأت باشتعال النيران فى نصف شاحنة المواد البترولية التى أقودها و كانت تفرغ حمولتها فى محطة الوقود بمنطقة المعنا، وبمجرد رؤيتى للنيران توجهت إلى كابينة القيادة المشتعلة، وحركتها لمسافة بعيدة عن محطة الوقود فى محاولة لتقليل نسبة الخسائر التى قد تحدث حال استمرار وجود السيارة داخل المحطة وبالقرب من الكتلة السكنية.


و أضاف العبد، لولا اندلاع النيران فى ظهرى ورقبتى أثناء دخولى كابينة قيادة السيارة، لكنت مشيت لمسافة أكبر بالمقطورة بعيداً عن محطة الوقود والكتلة السكنية، لكن اضطررت أن أتوقف عند هذه المسافة بعدما حاصرتنى النيران فى الكابينة، و أحمد الله تعالى أن وفقنى لهذا الموقف، فقد كانت الدنيا سوداء، نتيجة الأدخنة الكثيفة التى تصاعدت من النيران.

 

و تابع سائق السيارة المشتعلة، تعليمات الأمن الصناعى دائماً تنصحنا بأن نضع وجه سيارة المواد البترولية خارج محطة الوقود، تحسباً لأى موقف طارىء قد يحدث خلال تفريغ حمولة السيارة، لذلك توجهت بسرعة بمجرد رؤيتى للنيران فى السيارة، وساعدنى وجود وجهها للخارج فى الخروج بها وتحريكها بشكل سريع بعيداً عن المحطة.

 

واستطرد العبد، بعد نزولى من السيارة وقعت على الأرض من الجروح التى أصابتنى، وانتظرت فترة حتى حضور الاسعاف، نظراً لاغلاق الطريق خلال اندلاع النيران، وهو ما جعل سيارة الاسعاف تتأخر عن نقلى للمستشفى، لكن بفضل الله تعالى الإصابات بسيطة وسوف أخرج من المستشفى خلال ساعات وفقاً لما أفاد به الأطباء.

 

و أشار سائق السيارة المشتعلة، إلى أن اندلاع نيران فى السيارة لأول مرة يحدث معه طوال فترة عمله التى لم يتبقى منها سوى 6 شهور حتى الخروج على المعاش، متمنياً أن يمن الله عليه بالستر والخير للجميع، و ناصحاً جميع سائقى مقطورات الوقود بضرورة وضع وجه السيارة للشارع لتجنب مثل هذا الحادث.
 

السائق فتحى العبد

عم فتحى_٠٥٢٩٣٠
عم فتحى_٠٥٢٩٣٠
1686752619267_٠٥٢٩١٧
1686752619267_٠٥٢٩١٧
للل_٠٥٢٩٣١
للل_٠٥٢٩٣١
قنا سائق السيارة المشتعلة منطقة المعنا سيارة نقل المواد البترولية شاحنة المواد البترولية محطة الوقود سائق السيارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحية الأهلي.. الكاف يزف خبرا سعيدا للوداد المغربي بعد ضياع لقب إفريقيا

900 جنيه.. زلزال جديد يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

قرار عاجل من المحكمة بشأن مرتضى منصور في اتهامه بسب رئيس نادي الأهلي

سيدة الفستان الأزرق: جوزي هددني بالطلاق علشان رقصت ومكنتش أعرف إني بتصور

بعد إعدامه.. مقابر الصدقة تنتظر جثمان محمد عادل.. وأمه تفقد الوعي |صور

جريمة طبيب الساحل.. زميله قتله ودفنه داخل عيادته في القاهرة

والد نيرة أشرف يعلن تبرعه بـ 10 ملايين جنيه لصندوق تحيا مصر

بعد تنفيذ حكم الإعدام.. أين وصل جثمان محمد عادل قاتل نيرة أشرف؟

موضوعات متعلقة

محافظ قنا يتفقد مشروع خط مياه الشرب الجديد بقرية أولاد نجم

بتكلفة 6 ملايين جنيه.. افتتاح المجمع الطبي الخيري بقرية أولاد نجم بنجع حمادى 

ترشيحاتنا

الرئيس : الكشف المبكر على الأمراض يخفف من معاناة الآلام والتكاليف

نسيطر على الأمور.. رسالة من السيسي بشأن الوضع الاقتصادي والـ3 سنوات الماضية

كيف دعمت الإسكان تطوير مبادرة حياة كريمة في الصعيد؟ تمكين مواطني المناطق الأكثر فقرا أبرز الإجراءات

قرار عاجل من روسيا بشأن تجنيد المجرمين للقتال في حرب أوكرانيا

رسميًا .. نانت الفرنسي يتعاقد مع مصطفى محمد حتى 2027

القبض على 3 مصريين في الكويت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتفرج بالبيت.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وغينيا بتصفيات أمم أفريقيا

لهذا السبب.. افتتاح أول سينما للبشر والحيوانات الأليفة في العالم بتايلاند |شاهد

بروفة جنازة.. فنان أمريكي بريطاني يثير الجدل بتصرف صادم وسط أصدقائه.. شاهد

طرق طبيعية للتخلص من التعرق الدائم في فصل الصيف

فيديو

خاطر بحياته .. سائق يقود شاحنة مشتعلة تحمل 20 طن بنزين في قنا/ فيديو جراف

رد فعل عائلة نيرة أشرف بعد إعدام محمد عادل وحقيقة صورة البدلة الحمراء

درجات الحرارة تصل لـ 46 بهذه المحافظة.. تحذير من حالة الطقس

رمت نفسها في البحر.. الأهالي يكشفون تفاصيل مؤلمة في حادث طالبة المنوفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ