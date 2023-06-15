وضع خطة تدريب بالمحافظات للتوعية بأهداف وفئات مبادرة المشروعات الخضراء الذكية

شارك المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء ، في ندوة التعريف بآليات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ، والتي أقيمت بمدينة الطور بجنوب سيناء.، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، و اشراف إحسان داود غالي مقررة المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء ، ومقررة المجلس القومي فرع جنوب سيناء .

نظم الندوة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، بالتعاون مع ادارة شؤون البيئة بمحافظة جنوب سيناء.

تأتي الندوة ضمن خطة تدريب المحافظات للتوعية بأهداف وفئات المبادرة وآليات ومعايير تقييم المشروعات المشاركة بالدورة الثانية والمتاح التقديم حتى آخر يوليو 2023م .، ذلك بحضور ممثلي محافظتي شمال سيناء وجنوب سيناء .

الاستدامة البيئية:



وتستهدف المبادرة العديد من المجالات على رأسها المشروعات التي تراعي معايير الاستدامة البيئية والتي تؤدي إلى خفض انبعاثات الكربون والتلوث وتحافظ على الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى المشروعات التي تعزز كفاءة الطاقة والموارد ، والتي تحافظ على التنوع البيولوجي وخدمات النظم البيئية والتي تساعد على التكيف مع تغيرات المناخ.



حضر الندوة الإعلامية من شمال سينا نهى رضوان المقرر المناوب ، وفؤاد سماحة ،عضوة المجلس فرع شمال سيناء.