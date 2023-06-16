ماذا نقول يوم الجمعة .. كلمات وأدعية مستجابة

ماذا نقول يوم الجمعة، يوجد في الشرع الشريف العديد من العبارات والأدعية التي يستحب قولها يوم الجمعة، إضافة إلى الأدعية يوجد بعض العبارات التي يستحب استخدامها منها ولم ينهى الشرع عنها منها كلمة "جمعة مقبولة" حيث تعبر عن الأمنيات أن تكون صلاة الجمعة مقبولة من قبل الله عز وجل، وكلمة "جمعة طيبة" تستخدم هذه العبارة بأن يكون لديك وللآخرين جمعة طيبة ومليئة بالسعادة والنجاح .

والأذكار التي يستحب قولها يوم الجمعة أفضلها الصلاة على النبي وورد فيها صيغ كثيرة منها اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراتك المستقيم ...بإ معلم القرآن علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ..افتح لنا وعلينا فتوح العارفين ...و أفض علينا من انوار علومك ومعارفك ما يقربنا اليك ..اللهم يسر لنا ولأبنائنا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير يامن لايحتاج إلى البيان والتفسير حاجتنا كثير وأنت عالم بها وخبير .

اللهم احرس وأولادنا بعينك التي لا تنام واكنفهم بكنفك الذي لا يرام واجعل الامتحانات بردا وسلاما عليهم كما جعلت النار بردا وسلاما على سيدنا ابراهيم .

- اللهم هوِّنْ علَيَّ الشديدَ في حبِّك، ويسِّرْ لي العسيرَ في طلبِ قُربِك، وهبْ لي نيَّةً صالحةً تجمَعُني عليك، وأيقِظْني من كلِّ غفلةٍ تحجُبُني عنك.

- اللهم بارِكْ لي في كلِّ حركةٍ تُوصِلُني إلى رضاك، واغفِرْ لي كلَّ ذنبٍ يوجبُ بُعدِي عنك، واصرِفْ عنِّي كلَّ صارفٍ يُشغِلُني عنك، وقوِّ يقيني، وهَبْ لي من الثِّقةِ بك والاعتصامِ بحبلِك ما يُغنيني.

-أعددنا لكل هول لا إله إلا الله ، ولكل نعمه الحمدلله ، ولكل إصابة عين سبحان الله ، ولكل ضيق وشدة حسبى الله ، ولكل هم وحزن ما شاء الله ، ولكل قضاء وقدر توكلت على الله ، ولكل طاعة ومعصية لا حول ولا قوة إلا بالله ، ولكل حاجة استعنت بالله .

-اللهم اني اسالك بعز عظمتك وجلالك و اسألك بعدد من سجد لك في حرمك المكرم من يوم خلقك الدنيا الى يوم القيامة ..ان تحقق لي امنياتي وأمنيات كل من احبهم .. وان لا تكسر لي ظهرا .. ولا تصعب علي حاجة .. ولا تعظم علي امرا .. ولا تحني لي قامة .. ولا تجعل مصيبتي في ديني .. ولا تجعل الدنيا اكبر همي .. ولا تكشف لي سترا ولا تفضح لي سرا ..فان عصيتك جهرا فاغفر لي .. وان عصيتك سرا فاسترني .. ولا تجعل ابتلائي في جسدي ولا في مالي ولا في اهلي ولا فى اولادى ولا فى احبابى،وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.

دعاء يوم الجمعة قصير

دعاء يوم الجمعة قصير، تمثل أهمية يوم الجمعة والدور الكبير الذي يلعبه في حياة المسلمين في أنه أفضل أيام الله والدعاء فيه مجاب، ويعتبر يوم الجمعة يومًا محمَّلاً بالبركات والفضائل، حيث يتم فيه إقامة صلاة الجمعة المشتركة وصلاة الجمعة.

وفي هذا اليوم العظيم، نتفرد بالدعاء والتضرع إلى الله تعالى، حيث يعتبر الدعاء في يوم الجمعة من أفضل الأوقات للتواصل مع الله وطلب الرحمة والمغفرة وتحقيق الأمنيات ويمكن أن نلجأ إلى الأدعية المأثورة في دعاء يوم الجمعة قصير التي علمناها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو أن ندعو بأقوالنا الخاصة التي تعبِّر عن احتياجاتنا وأمنياتنا الخاصة.

يارب في يوم الجمعة وعدت عبادك بقبول دعواتهم .. سأدعو لقلب قريب مِن قلبي، اللهم ارزقه ما يريد وارزق قلبه ما يريد واجعله لك كما تريد، اللّهم قدر له ذلك قبل أن تأذن شمس الجمعة بالمغيب.

اللهمّ نسالك في يوم الجمعة ادعية مُستجابة وذنوب تغفر وحاجَات تقضى، اللهمّ أغفر لنا وارحمنا واغفر لموتانا وموتى المسلمين، جُمعة طَيبة تَطيب بِها أحوالكم وتسر بها أنفسكم.

-اللهم ارزقنا قلوبا تفيض بحبك ونعما تدوم بفضلك وأرواحا تهوى طاعتك ولسانا لا يمل من ذكرك يارب العالمين.

اللهم صل على محمد صلاة تنحل بها العقد، وتنفرج به الكرب، وتقضي به الحوائج، وتنال به الرغائب، وحسن الخواتم، وإستسقاء الغمائم بوجهه الكريم في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، صلاة تكون لنا طريقاً لقربه، وتأكيداً لحبه، وباباً لجمعنا عليه، وهدية مقبولة بين يديه، وسلم وبارك كذلك أبداً، وارض عن آله وصحبه السعداء، واكسنا حُلل الرضا .

الدعاء يوم الجمعة

ويعد الدعاء يوم الجمعة هو أداة قوية ومهمة في العبادة، فهو يجسد تواضعنا أمام الله واعترافنا بأننا في حاجة إلى رحمته وتوجيهه. وبفضل الدعاء، يستطيع المسلم أن يستعين بالله في حلِّ مشاكلنا وتخفيف أحزاننا، وأن نطلب منه النجاح والتوفيق في أعمالنا وحماية وتوفير الخير لنا ولأحبابنا.

اللهم صلِّ وسلم على نبينا محمد، اللهم اجعل يوم الجمعة يومًا مباركًا ومرضيًا لك، وارزقنا فيه الخيرات والبركات، واجعلنا ممن تستجيب لهم الدعوات في هذا اليوم، واحفظنا من كل سوء ومكروه. آمين.

- يا رب، لا غنَى لي عن بركتك اللهم أحيِني ما كانت الحياة خيرًا لي، وتوفَّني إذا كانت الوفاة خيرًا لي.

- اللهم إني أعوذ بك من الهمِّ والحزَن، والعجز والكسل، والبخل والجبن، وضَلَع الدَّين، وغلَبة الرجال.

- اللهم اغفِرْ لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري، وما أنت أعلمُ به مني.

- اللهم إني أعوذ بك مِن جَهد البلاء، ودرَك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء.

- أتوب إلى الله مما أذنبتُ.

- اللهم اغفر لي ذنبي كلَّه؛ دِقَّه وجِلَّه، وأوله وآخره، وعلانيته وسره.

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اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنور بها وجوهنا ، وتشرح بها صدورنا ، وتطهر بها قلوبنا ، وتروح بها أرواحنا ، وتزكي بها نفوسنا ، وتغفر بها ذنوبنا ، وتستر بها عيوبنا ، وتضع بها أوزارنا ، وتثقل بها ميزاننا وتقضي بها حاجاتنا وتشفي بها مريضنا، وتسعد بها شقينا، وتوسع بها أرزاقنا، وتيسر بها أمورنا، وتؤيد بها أمرنا، وتعظم بها أجرنا، وتمد بها في أعمارنا، وتقبل بها أعمالنا، وتحفظ بها أسرارنا.

-اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مِنْ أعْلَيْتَ لَهُ الرُّتَب وَكَشَفْتَ لَهُ الْحُجُبَ فَرَقَى إِلَى مَا لَمْ يَرْقَ إِلَيْهِ الْخَلِيلُ وَوَصَلَ إِلَى مَا لَمْ يَصِلُ إِلَيْهِ جِبْرِيلُ وَنَظَرَ مَا لَمْ يَنْظُرُهُ الْكَلِيمُ ، وَوَصَفْتَهُ بِأنَّهُ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ.

اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيئ الأسقام.

ربي إننا نشكو إليك قلة حليتنا وضعف قوتنا، يا رب العالمين ونصير المستضعفين،

احمنا يا لله من شر الأمراض والأسقام، وارفع عنا البلاء والأحزان.

اذْهِبِ البَأسَ، رَبَّ النَّاسِ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لا شِفَاءَ إلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَمًا.

اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن برحمتك ولطفك.

تحصنت بذي العزة، واعتصمت برب الملكوت، وتوكلت على الحي الذي لا يموت،

اللهم اصرف عنا الوباء، بلطفك يا لطيف، إنك على كل شيء قدير.

اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء

