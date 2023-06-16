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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

استجابة لـ صدى البلد.. زرع عمود بعزبة كرم طهواي بالمنوفية لتجنب حدوث مخاطر على المواطنين

صدى البلد

في استجابة سريعة لما تم نشره في موقع " صدى البلد" تحت عنوان " عامود كهربائي متهالك يعرض سكان عزبة كرم طهواي بالمنوفية للخطر" حيث تم التواصل من مكتب المتابعة والاتصال السياسي لمكتب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر الذي قام بدوره بالتنسيق وإعطاء التعلميات الواضحة والصريحه  لزرع عمود لتجنب حدوث أي ضرر وللحفاظ على سلامة وحياة المواطنين في عزبة كرم طهواي بالمنوفية.

جاء ذلك بعدما شكا المواطن خالد خليل الصياد ، في رسالة لخدمة القرّاء "بين الناس" التي يقدّمها موقع "صدى البلد": نستغيث نحن سكان عزبة كرم طهواي _مركز أشمون - التابعة لمحافظة المنوفية  ، من وجود عمود متهالك ويسقط منه الأسلاك يحدث منه ماس كهربائى  يتسبب فى خوف وانزعاج العديد من الأهالي، بالإضافة الى ترك أعمدة الكهرباء بدون صيانة حتى أصبحت متهالكة وبها فتحات تهديد حياة الأطفال، وخاصة في فترة سقوط الأمطار فنخشي على أولادنا من الصعق بالكهرباء وخصوصا ونحن الآن في فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار ونخاف على أبنائنا من ملامسة تلك الأعمدة، بجانب تخوفنا من أن تقع هذه الأعمدة وتحدث كارثة وتزهق الأرواح.. أغيثونا قبل أن تقع الفاجعة.

أضاف أنهم تقدموا بشكاوى عديدة للمسئولين في شبكة الكهرباء  لصيانة العمود المتهالك، وخاصة أنه في طريق رئيسي وأمام منازل الأهالي ومع سقوط الأمطار تتسبب في حدوث صعق كهربائي عند ملامستها، دون استجابة من أحد، مناشدًا المسؤولين في محافظة المنوفية والكهرباء بسرعة إحلال وتجديد الأعمدة الكهربائية المتهالكة وحل هذه المشكلة للحفاظ على أرواح أبنائنا و أهالي المنطقة.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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1000025579
أعمدة الكهرباء الشركة القابضة لكهرباء مصر الصعق بالكهرباء شركة القابضة لكهرباء مصر محافظة المنوفية

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