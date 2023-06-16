عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان شارع عبد العزيز فهمى بمصر الجديدة يستغيثون من الحواجز الحديدية

صدى البلد

استغاث المواطن محمد أحمد ، المقيمة شارع عبد العزيز فهمى - ميدان سانت فاتيما - بمصر الجديدة - التابع إلى محافظة القاهرة ، فى رسالة لخدمة شكاوى “ بين الناس ” الذى يقدمها موقع "صدى البلد" ،  من حجز ركنات السيارات بالشارع عن طريق وضع حديد في الأرض مما يعرقل السير ويعتبر إشغال طريق.

 

ويقول فى رسالته : نعانى نحن سكان شارع عبد العزيز فهمى - ميدان سانت فاتيما - بمصر الجديدة - التابع إلى محافظة القاهرة ، اشغلات اعمدة حديد مثبتة بأقفال بالأرض وتشويه المنظر وعمل الحواجز الحديدية لحجز أماكن لانتظار السيارات ويقومون بركن السيارات علي الرصيف غير مكترثين بما يسببه من أضرار وتشويه المنظر أو اصطدام أي سيارة أخري بالحواجز الحديدية .

وناشد المسئولين بحي مصر الجديدة  بسرعة حل هذا المشكلة ورفع الحواجز الحديدة لإتاحة الأماكن لركن سيارات المترددين علي الشارع وعدم عرقلة حركة سير السيارات.      

 

اقرأ أيضا
محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال إزالة الحواجز وفتح الشوارع المغلقة.. صور

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

اشغلات اعمدة حديد اعمدة حديد مثبتة الحواجز الحديدية حجز ركنات السيارات رفع الحواجز الحديدة عرقلة حركة سير السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام يودع الـ2000 جنيه| هزة قوية تضرب أسعار الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

رد فعل مفاجىء من الخطيب بشأن تحقيق الفيفا مع أفشة

3 شهور|مفاجأة غير متوقعة في سعر الدولار الآن بعد تصريحات الرئيس السيسي

عرض رسمي من سيلتافيجو الإسباني لضم نجم الأهلي.. تفاصيل

كولر يقرر رحيل رباعي الأهلي عن الفريق بالميركاتو الصيفي |تعرف عليهم

بعد بنزيما.. اتحاد جدة يحسم صفقة عالمية جديدة

إعارة 4 لاعبين ومقابل مادي لانتقال "بوبو" فيوتشر إلى الأهلي

375 جنيها دفعة واحدة.. هبوط أسعار الذهب اليوم الجمعة 16-6-2023

ترشيحاتنا

الصين تعليقًا على زيارة بلينكن: أبوابنا دائمًا مفتوحة للحوار

منتج فني شهير يتزوج 11 امرأة ويجمع بين 5 زوجات| شاهد

احترس من أشعة الشمس.. تحذيرات عاجلة بشأن طقس الساعات المقبلة

إعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني بـ تجارة عين شمس عبر ums

الحاجة تفيدة: طلبت من الرئيس عمرة واستجاب ليها أثناء زيارته للبحيرة

مع اقتراب العيد.. احترس من نحر الأضاحي خارج المجازر| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء.. غادة عبد الرازق تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

انتشر في بلاد عربية.. معلومات خطيرة عن وباء يهدد العالم

طريقة عمل سلطة المكرونة بالبسطرمة| شهية وغير تقليدية

عمرها آلاف السنين.. لغز أسوار من الحجارة الضخمة على طول نهر النيل في مصر

فيديو

دماء على الثوب الأبيض.. سر مقتل طبيب الساحل ودفنه في عيادته / فيديوجراف

لأول مرة.. تسجيل صوتي للعندليب يحسم حقيقة زواجه من سعاد حسني «فيديوجراف»

حقيقة تداول صورة لـ ترامب داخل الحبس بملابس السجن.. اعرف القصة

أعلنت مفاجأة .. القصة الكاملة لـ شائعة انفصال جوري بكر عن زوجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الأمير الملعون

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

اﻟﻤﺰﻳﺪ