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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رد فعل مفاجىء من الخطيب بشان تحقيق الفيفا مع افشة

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خاطب اتحاد كرة القدم من أجل التحقيق في إشارة أفشة خلال لقاء الأهلي وطلائع الجيش.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "هناك البعض أصبح يمتاز بقلة الضمير والحقد تجاه المنافسين، والبعض من المسئولين يغذي التفكير السيئ لدى النشء الصغير".

وأضاف: "هناك تحقيق في الأمر، والفيفا سوف يطلع على كافة الأمور بشأن اشارة أفشة والذي لم يكن يقصد بها أي شئ".

وأشار إلى ان محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي كلف إدارة الشئون القانونية التواجد مع أفشة في التحقيق بعد خطاب الفيفا إلى اتحاد الكرة.

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