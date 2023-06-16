فتحي مبروك: فيتوريا حسم مباراة غينيا بواقعية.. والمنتخب قادر على التأهل للأولمبياد

أشاد فتحي مبروك ، المدرب العام الأسبق للمنتخب الوطني ، بأداء الفراعنة تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني الحالي للمنتخب.



وقال مبروك عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن المنتخب الوطني نجح في تحقيق الهدف المطلوب وهو التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية 2023.

وأشار إلى أن المنتخب حسم مباراة غينيا بواقعية رغم إجهاد بعض لاعبيه موضحاً أن الأداء كان جيداً في الشوط الثاني.



وأوضح أن المنتخب الأولمبي قادر أيضاً على حسم تذكرة التأهل لأولمبياد باريس 2024 لأنه يضم عدد من اللاعبين المميزين ولديهم خبرات المشاركة في المباريات مع أنديتهم.