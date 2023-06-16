لاعب مميز للغاية .. سيد عبدالحفيظ يكشف حقيقة المفاوضات لضم فرجاني ساسي

كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي حقيقة مفاوضات النادي لضم فرجاني ساسي نجم الدحيل القطري الحالي والزمالك الأسبق.

واكد سيد عبدالحفيظ في تصريحات عبر برنامج اللعيب بقناة أم بي سي مصر أن فرجاني ساسي لاعب مميز للغاية ويمتلك إمكانيات رائعة وقدم مواسم مميزة مع الزمالك.

واضاف سيد عبدالحفيظ أن من حق أي نادي أن يفاوض لاعب بالفريق المنافس خاصة عقب انتهاء تعاقده وهذا هو عصر الاحتراف.

واضاف أن فرجاني ساسي سبق وصرح أنه لا يرغب باللعب في الأهلي قائلا “ هي رغبة مشتركة صراحة بينا وبينه ” .

وتابع أن هناك عدد من لاعبي الأهلي انضموا للزمالك والعكس صحيح وهذا لا يعيب أي من الناديين أو اللاعبين