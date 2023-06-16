سيد عبدالحفيظ عن عبدالقادر :هو ده السطلانة بعينها في الأهلي

كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي رأيه في أداء احمد عبدالقادر نجم الفريق خلال الفترة الماضية..

واكد سيد عبدالحفيظ خلال لقائه ببرنامج اللعيب بقناة إم بي سي مصر أن أحمد عبدالقادر لاعب مميز للغاية ويمتلك إمكانيات رائعة مشددا أن اللاعب انضم للأهلي منذ موسمين فقط ومازال في مرحلة التطور.

وأضاف سيد عبدالحفيظ أن خلال مباراة الذهاب بنهائي دوري ابطال افريقيا أمام الوداد المغربي “ كنت عايز اجيب عبد القادر من شعره بسبب الفرص اللي ضيعها هو ده السطلانة بعينها ”

وقال إن عبدالقادر أدائه في تطور و سيصبح افضل خلال الفترة المقبلة