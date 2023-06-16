عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على نوع زيت المحرك المناسب لسيارتك

تعرف نوع زيت المحرك
تعرف نوع زيت المحرك المناسب لسيارتك

تعتبر الوظيفة الأساسية لزيت المحرك هي تزييت الأجزاء الداخلية، كما يقوم أيضاً بتنظيف، ومنع تآكل، وتحسين الأداء، وتبريد المحرك بإبعاد الحرارة عن الأجزاء المتحركة.

يمكن اختيار زيت معين لكل محرك، وذلك من أجل تحسين مستوى أدائه، لذلك يجب التعرف عن نوع الزيت المناسب لسيارتك.

نيسان وهوندا.. 5 سيارات جديدة بالسوق المصري

قدرات خارقة.. أشهر 5 سيارات رياضية في العالم| صور

تعرف نوع زيت المحرك المناسب لسيارتك

أنواع زيوت محركات السيارات

الزيت العادي Reguler:

ويستخدم في  الغالب داخل المحركات ذات نسب الانضغاط المنخفضة أو المحركات القديمة المستخدمة لفترة طويلة، وهو زيت ناتج من تقطير النفط الخام دون إضافات ويعتبر ذا كفاءة ضعيفة وتتأثر لزوجته بارتفاع درجة حرارته ويتأكسد في درجات الحرارة العالية أثناء التشغيل.

 

زيت مخصوص Super:

وتتم إضافة مواد كيماوية له تمنع التأكسد وتذيب رواسب ونواتج الاحتراق، وتمنع تكون المواد الصمغية أو الشمعية داخل المحرك.

 

زيت صناعي synthetic : 

هو زيت مصنوع بجودة عالية مع وجود مركبات كيميائية.

 

أضرار عدم تغيير زيت المحرك:

خروج دخان أبيض من عادم السيارة.

ارتفاع درجة حرارة المحرك.

ظهور ضوء لمبة التحذير الخاصة بالزيت في لوحة عدادات القيادة.

امتلاء المحرك بالشوائب.

إصدار المحرك لأصوات مزعجة.

السيارات زيوت محركات السيارات Reguler زيت المحرك المحرك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة مدوية .. مناصب جديدة لـ مرتضى منصور فى الزمالك

عزل زيلينسكي.. تحرك عاجل ضد الرئيس الأوكراني بعد الهجوم المضاد الكارثي

جرعة بنج ودفن داخل العيادة.. مفاجأة في جريمة طبيب الساحل | صور

على متنه مصريون|اليونان تعلن الحداد 3 أيام إثر غرق قارب بـ750 مهاجرًا

رد فعل مفاجىء من الخطيب بشان تحقيق الفيفا مع افشة

مرتضى منصور يكشف أسعار عضوية فرع الزمالك الجديد

بالبالطو والكاب.. شاهد ابنة محمد رمضان تشعل السوشيال ميديا في حفل تخرجها

عاجل .. محمود علاء ينتظر مرتضى منصور فى القلعة البيضاء لحسم عودته للزمالك

موضوعات متعلقة

نيسان وهوندا.. 5 سيارات جديدة بالسوق المصري

قدرات خارقة.. أشهر 5 سيارات رياضية في العالم| صور

أوبل كورسا مستعملة بـ 140 ألف جنيه.. صور

الأسعار الجديدة لسيارة هوندا سيتي في مصر

أحدث أسعار هوندا أكورد في مصر .. صور

لقطات مذهلة لوحش السباقات الجديدة بوجاتي بوليد .. شاهد

جيب تستدعي 330 ألف جراند شيروكي بسبب أعطال

كيا تتخلى عن سيارات الاحتراق تمهيدا لدخول عصر الكهرباء

ترشيحاتنا

تامر عاشور: من المستحيل ارتداء ملابس مثل أحمد سعد

نصرت تشودري.. أول مسلمة تتولى منصب قاضية فيدرالية في أمريكا

شاهد السماء الآن.. هل أصبح لكوكب الزهرة قمر؟

به مصريون.. الصحة العالمية تعلق على مأساة غرق قارب المهاجرين باليونان

أخبار الفن| إطلالة جريئة لـ رانيا يوسف .. هنيدي يكشف عن البوستر الرسمي لفيلمه الجديد

10 سيارات رياضية SUV الأكثر مبيعا بالسوق المصري .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أتطلقت ومش هتتجوز تاني .. شاهد اجرأ إطلالات جيهان قمري المثيرة للجدل

ابتعد عن شرائها.. علامات تكشف اللحم المفروم الفاسد

لو ابنك ما حلش في الثانوية العامة.. حيل تحافظ على حماسه أثناء الامتحانات

طريقة عمل صدور دجاج بالتتبيلة الحارة

فيديو

لأول مرة.. تسجيل صوتي للعندليب يحسم حقيقة زواجه من سعاد حسني «فيديوجراف»

حقيقة تداول صورة لـ ترامب داخل الحبس بملابس السجن.. اعرف القصة

أعلنت مفاجأة .. القصة الكاملة لـ شائعة انفصال جوري بكر عن زوجها

أزهى عصور التحفيل .. فوز الأهلي خلى جمهور الرجاء يروّقوا الوداد بأغنية سطلانة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الأمير الملعون

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

اﻟﻤﺰﻳﺪ