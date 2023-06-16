تعرف على نوع زيت المحرك المناسب لسيارتك

تعتبر الوظيفة الأساسية لزيت المحرك هي تزييت الأجزاء الداخلية، كما يقوم أيضاً بتنظيف، ومنع تآكل، وتحسين الأداء، وتبريد المحرك بإبعاد الحرارة عن الأجزاء المتحركة.

يمكن اختيار زيت معين لكل محرك، وذلك من أجل تحسين مستوى أدائه، لذلك يجب التعرف عن نوع الزيت المناسب لسيارتك.

تعرف نوع زيت المحرك المناسب لسيارتك

أنواع زيوت محركات السيارات

الزيت العادي Reguler:

ويستخدم في الغالب داخل المحركات ذات نسب الانضغاط المنخفضة أو المحركات القديمة المستخدمة لفترة طويلة، وهو زيت ناتج من تقطير النفط الخام دون إضافات ويعتبر ذا كفاءة ضعيفة وتتأثر لزوجته بارتفاع درجة حرارته ويتأكسد في درجات الحرارة العالية أثناء التشغيل.

زيت مخصوص Super:

وتتم إضافة مواد كيماوية له تمنع التأكسد وتذيب رواسب ونواتج الاحتراق، وتمنع تكون المواد الصمغية أو الشمعية داخل المحرك.

زيت صناعي synthetic :

هو زيت مصنوع بجودة عالية مع وجود مركبات كيميائية.

أضرار عدم تغيير زيت المحرك:

خروج دخان أبيض من عادم السيارة.

ارتفاع درجة حرارة المحرك.

ظهور ضوء لمبة التحذير الخاصة بالزيت في لوحة عدادات القيادة.

امتلاء المحرك بالشوائب.

إصدار المحرك لأصوات مزعجة.