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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نيسان وهوندا.. 5 سيارات جديدة بالسوق المصري

صدى البلد

يضم السوق المصري العديد من الإصدارات المميزة في فئة السيدان، حيث تتنافس العديد من العلامات التجارية مثل سكودا ونيسان وفيات وبيجو وهوندا.

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نيسان صنى موديل 2024

نيسان صنى موديل 2024

تأتي السيارة نيسان صنى موديل 2024 بمحرك سعة 1500 سي سي 4 سلندر بقوة 108 حصان وعزم دوران 134 نيوتن متر وناقل حركة مانيوال 5 سرعات أو أوتوماتيك، مع ناقل حركة أوتوماتيكي ذو 4 سرعات، وتتسارع من الثبات الي 100 كم في الساعة خلال 15.5 ثانية مع الوصول الي معدل استهلاك وقود بواقع 6.9 لتر لكل 100 كم.

 

مانيوال بسعر 485.400 ألف جنيه 

أوتوماتيك بيز بسعر 516.500 ألف جنيه 

أوتوماتيك EX  بسعر 537 ألف جنيه

أوتوماتيك سوبر صالون بسعر 551 ألف جنيه 

هوندا سيتي

هوندا سيتي

تقدم السيارة هوندا سيتي الجديدة تحت موديلات 2022، حيث يتم طرحها من خلال فئتين من التجهيزات الاولى AT-LX والثانية AT-LX SPORT، جميعهم يأتي بمحرك رباعي الأسطوانات "4 سلندر"، سعة 1500 سي سي، يتمكن من ضخ 121 حصانا، و 145 نيوتن/متر، بالإضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

 

أسعار السيارة هوندا سيتي 2022

الفئة الأولى بسعر 950,000 جنيه

الفئة الثانية بسعر 990,000 جنيه   

بيجو 508 موديل 2023

بيجو 508 موديل 2023

وحصلت السيارة بيجو 508 موديل 2023 بقوة 165 حصانا، ومحرك 1600 سي سي تيربو 4 سلندر، وعزم دوران 240 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة من 6 سرعات أوتوماتيك "دفع امامي"، بينما تستغرق السيارة مدة زمنية قدرها 8.7 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون 0.

 

أسعار السيارة بيجو 508 موديل 2023

الأولى ACTIVE PACK بقيمة قدرها 1,259,990 جنيها

بيجو 508 موديل 2023 الفئة الثانية ALLURE PACK بقيمة قدرها 1,494,990 جنيها

بيجو 508 موديل 2023 الفئة الثالثة GT LINE بقيمة قدرها 1,604,990 جنيها

بيجو 508 موديل 2023 الفئة الرابعة GT LINE RED INTERIOR بقيمة قدرها 1,614,990 جنيها

أسعار فئات  GT MAX

بيجو 508 موديل 2023 الفئة الأولى GT MAX بقيمة قدرها 1,614,990 جنيها

بيجو 508 موديل 2023 الفئة الثانية GT MAX RED INTERIOR بقيمة قدرها 1,774,990 جنيها

 

فيات تيبو موديل 2023

فيات تيبو موديل 2023

حصلت فيات تيبو على ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، بينما تستمد قوتها من محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، بقوة إنتاجية قدرها 110 حصانا، و 152 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالإضافة إلى تقنية الدفع الامامي للعجلات.

 

أسعار السيارة فيات تيبو موديل 2023

الفئة الأولى ENTRY GRADE بسعر 825 ألف جنيه.

الفئة الثانية MIDE GRADE بسعر 910 ألف جنيه.

الفئة الثالثة HB / ENTRY GRADE بسعر 910 ألف جنيه.

الفئة الرابعة HIGHLINE بسعر 950 ألف جنيه.

الفئة الخامسة HB / HIGHLINE بسعر 975 ألف جنيه.

 

سكودا اوكتافيا A8 موديل 2023

سكودا اوكتافيا A8 موديل 2023

تستخدم السيارة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2023 ناقل حركة ثماني السرعات، متصل بمحرك 1400 CC تيربو، رباعي الأسطوانات، بقوة 150 حصانا، و 250 نيوتن/متر من عزم الدوران، وتسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى 100 كم/س خلال 9 ثواني.

 

 أسعار السيارة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2023

الفئة الأولى AMBITION بقيمة قدرها 1,350,000 جنيه

الفئة الثانية STYLE بقيمة قدرها 1,475,000 جنيه

الفئة الثالثة STYLE PLUS بقيمة قدرها 1,550,000 جنيه   

الفئة الرابعة RS بقيمة قدرها 1,850,000 جنيه

 

نيسان صني هوندا سيتى بيجو 508 سكودا اوكتافيا فيات تيبو

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