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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سيارات

من تصميم بيكهام.. انطلاق مجموعة سيارات "فوروسيري إسنشلز" الأولى من مازيراتي

تصميم ديفيد بيكهام..
تصميم ديفيد بيكهام.. انطلاق مجموعة سيارات "فوروسيري إسنشلز"

أطلقت مازيراتي أول سيارة من مجموعة "فوروسيري إسنشلز"، وهي عبارة عن مجموعة راقية من السيارات من تصميم الخبراء الذوّاقة وأصدقاء العلامة التجارية.

صمَّم المجموعة الأولى الرائد في مجال الموضة وسفير العلامة التجارية العالمي «ديفيد بيكهام»، من أجل إلهام عشاق السيارات للتعبير عن رؤيتهم الخاصة للسيارة الرياضية الإيطالية الفاخرة.

مستمدّاً الوحي من افتتانه بسيارات مازيراتي الكلاسيكية، ومع اعتبار أنّ التصاميم تشكّل امتداداً لمجموعة بذلات "سافيل رو" الخاصة به، صمّم «ديفيد بيكهام» مجموعة "فوروسيري دي بي إسنشلز".

مواصفات مازيراتي فوروسيري إسنشلز

معتمدًا تهيئتين متميّزتين للسيارات تعبّران عن إعادة تصميمه المعاصرة لبعض أيقونات مازيراتي الخالدة.

متأثّراً بسحر سيارة “مازيراتي جيبلي كوبيه” الفخمة لعام 1967، اختار "بيكهام" اللون الأزرق "نايت إنتيراكشن" للواجهات الخارجية لأول سيارة "دي بي إسنشلز" ونسّقها مع اللون البني للجلد في المقصورة الداخلية. بالنسبة إلى التهيئة الثانية، أراد تكريم سيارة “مازيراتي كواتروبورتي رويال” لعام 1986، التي تم إنتاج 51 سيارة منها فقط.

واختار طلاءً خارجيًا باللون الأخضر الداكن "فيردي رويال" مع فرش من الجلد البني الدافئ داخل المقصورة. وُضِعَت لوحة معدنية حصرية تحتفل بالتعاون بين مازيراتي و«دايفيد بيكهام» على الكونسول المركزي بين المقعدين الأماميين أو بين مسندي الرأس.

قال «ديفيد بيكهام»: "لطالما أحببت السيارات، لذا حظيت بتجربة مدهشة بعد أن شاركت في تصميم وابتكار مجموعة "فوروسيري" الخاصة بي. لقد كان من المذهل التعاون مع فريق مازيراتي البارع مجددًا من أجل ابتكار هذه التصاميم، مستمدًا الإلهام من شغفي بالسيارات الكلاسيكية وتقديري للتفاصيل الشخصية".

وقال «كلاوس بوس»، رئيس قسم التصميم في شركة مازيراتي: "إنّ "فوروسيري" تعني "مصنوعة حسب الطلب" باللغة الإيطالية، وتمّ وضع برنامج التخصيص الخاص بعلامتنا التجارية لتوفير تجارب متميّزة فريدة من نوعها لعملائنا. نحن نرغب في أن يعبّروا عن شخصيتهم وشغفهم من خلال ابتكار سيارة مازيراتي الخاصة بهم. تماماً مثل "دايفيد"، يستطيع الجميع الاختيار من بين تشكيلة واسعة من ميزات التخصيص من ضمن مجموعة "فوروسيري كورسيه"، المستوحاة من إرث مازيراتي العريق في السباقات، ومن مجموعة "فوروسيري فوتورا" المخصّصة لعشاق التكنولوجيا والمواد الجديدة ".

تتوفّر تهيئتا "فوروسيري دي بي إسنشلز" الآن عند الطلب ضمن سيارة أم سي 20 الرياضية الخارقة، وتجمعان الأداء والطابع الرياضي والفخامة مع جوهر السباقات، وضمن سيارة الدفع الرباعي جريكالي الاستثنائية المخصّصة للاستخدام اليوميّ، التي توفّر التوازن المثاليّ بين المرونة والأناقة والأداء.

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