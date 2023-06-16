فولكس فاجن تنهي إنتاج ارتيرون وتتعهد بزيادة المحركات النظيفة

التزمت فولكس فاجن بإعطاء الأولوية لنمو الإيرادات لدعم استثماراتها في التكنولوجيا المستقبلية، وكجزء من هذه الاستراتيجية ، تعتزم الشركة تبسيط تشكيلتها من خلال تقليل التعقيد ، والذي يتضمن للأسف وقف نموذج ارتيرون.

فولكس فاجن تنهي انتاج ارتيرون وتتعهد بزيادة انتاج المحركات النظيفة

أعلنت شركة صناعة السيارات عن الإجراءات الجديدة في اجتماع أعمالها في فولفسبورج اليوم، يطلق عليها اسم "تسريع للأمام "الطريق إلى 6.5 "، يتمثل الهدف الرئيسي لبرنامج الأداء في تحقيق عائد على المبيعات بنسبة 6.5% وتحسين الأرباح إلى 10 مليارات يورو (10.83 مليار دولار أمريكي بأسعار الصرف الحالية) بحلول عام 2026.

قال الرئيس التنفيذي لشركة فولكس فاجن: "البرنامج هو الأولوية الأولى لمجلس الإدارة بأكمله، إن تحقيق ذلك في عام 2026 طموح للغاية، ولكنه ممكن إذا قمنا بتجميع جهودنا، وسيمكننا ذلك من حماية الوظائف وتمويل مستقبلنا من مواردنا الخاصة ومواصلة الاستثمار في المركبات والتقنيات الجديدة، وفي تحديث مصانعنا وفي تدريب الموظفين".

فولكس فاجن تنهي انتاج ارتيرون وتتعهد بزيادة انتاج المحركات النظيفة

من الواضح أن فولكس فاجن سيتطلب ذلك تنفيذ عدد من جهود توفير المال في إدارتها ، والبحث والتطوير، وتكاليف المواد، وبناء المركبات، وعروض منتجاتها، ويقود البرنامج مكتب إدارة المشروع الذي هو في طور التأسيس، وسوف يتجنب خفض الأجور أو البدء في تسريح العمال ، وفقًا لدانييلا كافالو ، رئيسة مجلس الأشغال العامة.

بالنسبة للعملاء، سيعني ذلك عددًا أقل من المركبات والخيارات من علامة فولكس فاجن. تريد شركة صناعة السيارات تقليل عدد المتغيرات التي تقدمها، وتحسين إنتاجية منصات MQB (الاحتراق الداخلي) و MEB (الكهربائية).

ستقلل فولكس فاجن عدد خيارات سياراتها، على سبيل المثال ، سيكون لدى ID.7 خيارات أقل بنسبة 99% من الجيل السابع لسيارة جولف.

سيضع مكتب إدارة المشروع جميع الإجراءات التي يخطط لتنفيذها كجزء من هذا البرنامج في سبتمبر ، ومن المتوقع أن يبدأ العمل بكامل طاقته بحلول أكتوبر 2023.