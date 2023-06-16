النتيجة صادمة.. 3 هواتف ذكية تتعرض لاختبار تجميد شديد لمدة 6 ساعات

في السنوات الأخيرة، نشهد الكثير من الاختبارات الشيقة التي يتم إجراؤها على الهواتف الذكية، وعلى الرغم من أن بعض هذه الاختبارات قد تكون غريبة جدا، إلا أنها مفيدة بالفعل للمستهلكين حيث يمكنهم التأكد من بعض الميزات الرئيسية التي يعلن عنها المصنعون بأنها أبرز ما يميز هواتفهم الذكية.

وفي الكثير من الحالات وثق المستخدمون في ميزات معينة تقدمها الهواتف الذكية، وانتهى بهم الأمر إلى إتلاف أجهزتهم على سبيل المثال ميزة مقاومة الماء التي تأتي مدمجة في بعض الهواتف والساعات الذكية مؤخرا.

وتتمتع جميع الهواتف الذكية الرائدة تقريبا بمستوى معين من مقاومة الماء مدمج بين ميزاتها، ومع ذلك، فإن الأضرار الناجمة عن الماء لا تقع تحت الضمان، هذا يعني أنه إذا تعرض جهازك المصنف وفقا لمعيار IP68 للتلف بسبب السائل، فسيتعين عليك تحمل تكلفة الإصلاح.

ولهذا السبب، أجرى أحد مستخدمي موقع "يوتيوب" المسمى TechDroider، مؤخرا اختبارا لمعرفة مدى قوة تحملها لمقاومة الماء على ثلاثة هواتف ذكية رائدة لتوضيح مدى مقاومتها للسوائل.

وفي مقطع فيديو طويل، أجرى TechDroider اختبار تجميد شديد لمدة 6 ساعات على ثلاثة أجهزة رائدة بالسوق، وتشمل هذه الأجهزة هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra وهاتف آبل iPhone 14 Pro Max وهاتف شاومي Xiaomi 13 Ultra.

ولجعل هذا الاختبار أكثر صعوبة للهواتف الذكية الثلاثة، استخدم اليوتيوبر المياه الفوارة بدلا من المياه العادية، فهي تحتوى على ثاني أكسيد الكربون والذي يزداد تحت ضغط عال، مما يجعلها أكثر حمضية من الماء العادي، ثم وضع الهواتف الثلاثة جنبا إلى جنب في وعاء بلاستيكي مستطيل الشكل، وسكب المياه الفوارة على الهواتف في الوعاء للتأكد من أنها مغمورة جميعا تحت الماء.

وبعد ذلك قام بوضع الوعاء الموجود به الهواتف الثلاثة في المجمد لمدة 6 ساعات لمنح الماء وقتا كافيا للتجميد، وبعد مرور الوقت، قام بإخراج المحتوى المجمد وفتح ماء الصنبور الدافئ على الأجهزة لإذابة الجليد منها.

نتيجة اختبار تجميد الماء لهواتف Galaxy S23 Ultra و iPhone 14 Pro Max و Xiaomi 13 Ultra

بعد أن خضعت جميع الهواتف الثلاثة لهذا الاختبار الشديد، لاحظ اليوتيوبر أن قدرة الهاتف على البقاء على قيد الحياة طوال الاختبار لا تعني بالضرورة أنه اجتاز الاختبار، ويجب أن تعمل جميع أجزاء الهاتف الأخرى بشكل جيد، تماما كما كانت قبل الاختبار، لذلك تأكد TechDroider أن الكاميرات ومكبرات الصوت وأجهزة استشعار بصمات الأصابع في الهواتف المجمدة تعمل مرة أخرى بعد الاختبار.

ومن بين الهواتف الثلاثة، نجح هاتف سامسونج الرائد Galaxy S23 Ultra في اجتياز المرحلة الأولى من الاختبار ومقاومة المياة بعد فترة التجميد التي استمرت لـ 6 ساعات، ثم تم اختبار الكاميرا وكانت تعمل بشكل جيد دون أي مشكلة على الإطلاق، بالإضافة إلى مستشعر بصمات الأصابع الموجود أسفل الشاشة ومكبر الصوت، ولكن أظهر الهاتف إشعارا على الشاشة يفيد بوجود سائل في منفذ الشحن الخاصة به.

هاتف سامسونج الرائد Galaxy S23 Ultra

وبالنسبة لهاتف iPhone 14 Pro Max، فقد اجتاز أيضا اختبار التجميد بنجاح، وكانت الكاميرا تعمل بشكل جيد دون أي مشكلة، إلى جانب الميزات الأخرى مثل FaceID و Dynamic Island ومكبرات الصوت جميعها في حالة عمل مثالية، مما يعني أن هاتف آبل الرائد أيضا اجتاز اختبار تجميد الماء دون اكتشاف أي مشكلة، على غرار منافسه من سامسونج Galaxy S23 Ultra.

iPhone 14 Pro Max

وبالنسبة للهاتف الأخير، تمكن هاتف شاومي الرائد Xiaomi 13 Ultra، من الصمود في اختبار التجميد بنجاح، وكانت جميع الميزات مثل مكبر الصوت والكاميرا وماسح بصمات الأصابع الموجود أسفل الشاشة تعمل بشكل جيد بعد بقاء الهاتف لمدة 6 ساعات في الماء المجمد.