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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يصدر قرارا بإنشاء حي المنيرة الغربية

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قرار رقم 766 لسنة 2023م والخاص بإنشاء حى جديد باسم (حى المنيرة الغربية) فصلاً عن حى شمال الجيزة ويكون نطاقه الحدود الإدارية لقسم شرطة المنيرة الغربية وتعديل إسم حى شمال الجيزة ليصبح ( حى إمبابة ) ويكون نطاقه الحدود الإدارية لقسم شرطة إمبابة.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن القرار يأتى تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى هذا الشأن فى إطار قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

وأكد المحافظ، أهمية القرار والذى من شأنه رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بنطاق (حى شمال الجيزة) سابقاً والذى كان يعد من أكثر الأحياء كثافة سكانية إلى جانب تعزيز الطاقة البشرية للعاملين للإسراع من وتيرة العمل وإنهاء الشكاوى الواردة وتلبية متطلبات المواطنين وقضاء إحتياجاتهم بفعالية وكفاءة.

كما شمل قرار محافظ الجيزة تكليف رمضان عبد الرحمن عبد البارى للقيام بأعمال رئيس حى المنيرة الغربية. 

وشدد محافظ الجيزة على سرعة تنفيذ قرارات نقل وتسكين الموظفين والفنيين والعاملين بمواقعهم وإستلام السيارات والمعدات المخصصة للحى الجديد والاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ المشروعات وفقا لخطط العكل المحددة، في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

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